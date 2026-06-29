La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i voti per corrispondenza possono essere conteggiati anche se arrivano dopo l'Election Day, purché siano stati spediti entro i termini previsti.

La decisione della Corte

I giudici erano chiamati a chiarire se gli Stati potessero includere nello scrutinio le schede inviate tempestivamente ma recapitate il giorno successivo alle elezioni. La Corte Suprema si è espressa a favore con una maggioranza di cinque voti contro quattro.

Le motivazioni

A spiegare l'orientamento della maggioranza è stata la giudice Amy Coney Barrett: "Le norme relative al giorno delle elezioni non stabiliscono un termine ultimo per la ricezione delle schede".

Il contesto politico

La decisione arriva mentre Donald Trump continua a contestare il ricorso al voto per corrispondenza, tema che resta al centro del dibattito politico negli Stati Uniti.
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