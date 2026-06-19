Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso una ferma condanna nei confronti delle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, definendole una “nuova caduta di stile”. Secondo Crosetto, tali affermazioni “non fanno bene a nessuno: né agli Usa, né all'Italia, né all'alleanza”, evidenziando il potenziale impatto negativo sui rapporti transatlantici. La presa di posizione del ministro è giunta il 19 giugno 2026, con un chiaro riferimento al ruolo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella gestione delle delicate dinamiche internazionali.

Crosetto ha sottolineato la statura politica di Meloni, affermando: “Non posso immaginare Giorgia Meloni chiedere una fotografia a nessuno, nemmeno sotto minaccia”. Ha poi aggiunto: “Posso invece immaginare quanto le sia costato mettere da parte ciò che Trump aveva detto settimane fa, per fare l'interesse dell'Italia, dell'Europa e dell'Occidente. Ed immagino quanto le costerà non commentare come meriterebbe questa nuova caduta di stile del Presidente Usa”. Il ministro ha ribadito che battute di questo genere sono controproducenti per la coesione tra i Paesi alleati.

Il Quadro delle Relazioni Transatlantiche

Le osservazioni di Crosetto si inseriscono in un più ampio contesto di relazioni tra Italia, Stati Uniti e NATO, che, nonostante le tensioni dialettiche, mantengono un solido profilo di cooperazione.

In occasione di una sua recente visita a Washington, il ministro ha descritto il presidente Trump come un “pragmatico”. Ha inoltre evidenziato che la richiesta statunitense di un maggiore impegno da parte dei Paesi europei e della NATO si configura come un presupposto per una futura collaborazione rafforzata, qualora l'Europa dimostri una risposta concreta e positiva.

Durante l'incontro nella capitale americana, il segretario della Guerra Pete Hegseth ha espresso gratitudine per il sostegno fornito dall'Italia. Crosetto ha descritto l'appuntamento come “amichevole e di totale volontà di cooperazione, senza alcuna polemica”. Ha inoltre smentito qualsiasi segnale di disimpegno dalle basi militari statunitensi in Italia, anzi, ha prospettato “margini di cooperazione bilaterale anche maggiori in futuro”, rafforzando l'idea di un legame strategico duraturo.

La Presenza Militare e le Prospettive Future

Approfondendo il tema della presenza militare, il ministro Crosetto ha ribadito di non aver riscontrato alcuna intenzione di disimpegno da parte degli Stati Uniti dalle basi italiane. Ha poi chiarito che la maggior parte degli assetti militari che potrebbero essere ritirati dall'Europa sono facilmente sostituibili da quelli europei, con l'eccezione di alcuni mezzi specifici. Crosetto ha concluso che queste eventuali richieste non rappresentano né un problema inaspettato né una difficoltà insormontabile per l'Italia, dimostrando una visione pragmatica della difesa europea.

Infine, il ministro ha toccato il tema dell'utilizzo dei fondi europei per la sicurezza (Safe), sottolineando il ruolo cruciale del Parlamento e del ministro dell'Economia nella gestione delle risorse destinate alla difesa.

Il quadro complessivo delineato da Crosetto evidenzia la chiara volontà di mantenere un dialogo costruttivo tra Italia, Stati Uniti e gli altri alleati, anche in presenza di dichiarazioni che possono generare reazioni critiche, privilegiando sempre l'interesse nazionale e la stabilità dell'alleanza.