Il 7 giugno 2026 segna una data significativa per la politica locale: Fausto Picone, attuale sindaco di Candida, è stato ufficialmente eletto nuovo presidente della Provincia di Avellino. La sua vittoria è stata netta e inequivocabile, ottenendo un totale di 46.841 voti ponderati, un risultato che lo ha visto prevalere in modo deciso sull'uscente Rino Buonopane, sindaco di Montella, che ha raccolto 32.392 voti. Questo esito definisce un nuovo corso per l'amministrazione provinciale.

L'elezione, caratterizzata da un sistema di secondo livello e riservata esclusivamente a sindaci e consiglieri comunali del territorio, ha registrato un'elevata partecipazione.

L'affluenza alle urne ha toccato l'86,3%, con 1.185 votanti su un totale di 1.372 aventi diritto. Un dato che sottolinea l'interesse e la mobilitazione del corpo elettorale provinciale, confermando l'importanza attribuita a questa carica.

La superiorità di Picone si è manifestata in maniera trasversale: ha conquistato la maggioranza in tutte e quattro le fasce del sistema di voto ponderato, un meccanismo che ripartisce i comuni in base alla loro popolazione per garantire una rappresentanza equilibrata. Il suo mandato avrà una durata di quattro anni, durante i quali guiderà le strategie e le azioni dell'amministrazione provinciale. A seguito della sua elezione, subentrerà in Consiglio provinciale Franco Di Cecilia, il primo dei non eletti nella medesima lista, garantendo continuità nella rappresentanza.

I festeggiamenti per la vittoria si sono concentrati in Piazza della Libertà, ad Avellino, dove l'entusiasmo era palpabile. Questo momento di gioia collettiva ha tuttavia visto un piccolo inconveniente: due persone sono state denunciate per aver acceso fuochi pirotecnici, un episodio isolato che non ha comunque offuscato la celebrazione per il nuovo corso politico e amministrativo della Provincia.

Il contesto istituzionale e il meccanismo elettorale

Le elezioni per il presidente della Provincia di Avellino si svolgono attraverso un meccanismo di secondo livello, dove il diritto di voto è esclusivo per i sindaci e i consiglieri comunali del territorio. Questo sistema garantisce una rappresentanza indiretta, riflettendo le dinamiche politiche e le esigenze delle diverse municipalità irpine.

Il presidente eletto rimane in carica per un periodo di quattro anni, un lasso di tempo definito per assicurare stabilità e la possibilità di implementare programmi a lungo termine per lo sviluppo provinciale.

La sede istituzionale della Provincia di Avellino è il prestigioso Palazzo Caracciolo, situato in Piazza Libertà 1 ad Avellino. Questo edificio storico rappresenta il cuore amministrativo e decisionale dell'ente, da cui vengono gestite le politiche e i servizi essenziali a beneficio della comunità provinciale. Le operazioni elettorali, come quelle che hanno portato all'elezione di Picone, sono indette rispettando scrupolosamente i termini di scadenza del mandato amministrativo, in conformità con le normative vigenti per garantire la regolarità e la trasparenza del processo democratico.