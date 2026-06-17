I leader del G7 hanno espresso un unanime e convinto apprezzamento per l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, manifestando contestualmente la piena disponibilità a contribuire attivamente ai prossimi passi necessari per la sua implementazione. Questa importante dichiarazione è stata rilasciata a margine del vertice del G7, l'incontro annuale che riunisce le sette maggiori economie avanzate del mondo. I capi di Stato e di governo dei Paesi membri – Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti – hanno enfatizzato con forza l'importanza cruciale di questa intesa per il mantenimento e il rafforzamento della stabilità internazionale e della sicurezza globale.

L'intesa tra Washington e Teheran viene vista come un segnale positivo per il dialogo e la distensione in un contesto geopolitico complesso.

La posizione del G7 sull'accordo

Nel comunicato ufficiale congiunto, i leader del G7 hanno formalmente espresso il loro incondizionato sostegno all'accordo tra Washington e Teheran. La frase chiave, "Siamo pronti a contribuire ai prossimi passi necessari", evidenzia l'impegno concreto del Gruppo dei Sette a facilitare l'avanzamento di questa intesa. Tale dichiarazione rafforza il ruolo del G7 quale attore internazionale primario, costantemente impegnato nel promuovere il dialogo e la cooperazione come strumenti fondamentali per garantire la sicurezza globale.

I partecipanti al vertice hanno altresì ribadito con fermezza l'importanza strategica di mantenere sempre aperti i canali diplomatici e di perseguire un approccio collaborativo per raggiungere una soluzione duratura e complessiva delle questioni ancora irrisolte, mirando a una pace e stabilità regionali.

Ruolo e missione del Gruppo dei Sette

Il Gruppo dei Sette (G7) si configura come un prestigioso forum intergovernativo che aggrega le principali economie avanzate del mondo. La sua missione è quella di affrontare e coordinare le risposte alle più pressanti sfide internazionali, operando su un ampio spettro di tematiche che spaziano dalle questioni economiche a quelle politiche, fino alla sicurezza globale.

Attraverso la promozione della cooperazione tra i suoi membri, il G7 mira a stabilire posizioni comuni e a influenzare le dinamiche mondiali. Il vertice annuale, momento culminante dell'attività del Gruppo, costituisce un'opportunità insostituibile per i capi di Stato e di governo di discutere approfonditamente e di coordinare le strategie su argomenti di rilevanza mondiale, quali la sicurezza, la stabilità economica, la sostenibilità e le relazioni internazionali, consolidando il proprio ruolo di guida nel panorama globale.