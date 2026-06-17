I capi di Stato e di Governo del G7 hanno riaffermato con forza la loro unità e l'incrollabile sostegno all'Ucraina, impegnandosi a difendere la sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Questa posizione congiunta si traduce in misure concrete sia sul fronte militare che su quello economico. I leader hanno concordato di intensificare la fornitura di ulteriori capacità, sistemi e intercettatori di difesa aerea, oltre a potenziare le capacità a lungo raggio a disposizione di Kiev. Contemporaneamente, si sono impegnati ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa, attraverso un rafforzamento delle sanzioni, con un'attenzione particolare ai settori chiave del petrolio e del gas, considerati vitali per il finanziamento del conflitto.

Dettagli della Dichiarazione Congiunta del G7

La dichiarazione congiunta, frutto del vertice del G7, è stata formalizzata e rilasciata a Évian-les-Bains, in Francia, in data 17 giugno 2026. Il documento evidenzia chiaramente l'intenzione dei leader di supportare l'Ucraina con un'ampia gamma di strumenti militari. Nello specifico, si parla della fornitura di sistemi di difesa aerea, intercettori e capacità a lungo raggio, tutti elementi giudicati cruciali per rafforzare le difese del paese. A questo supporto militare si affianca un'intensificazione delle misure punitive economiche. L'attenzione è rivolta in maniera esplicita ai settori energetici russi, in quanto rappresentano le principali fonti di finanziamento per le operazioni belliche.

L'obiettivo strategico è limitare drasticamente la capacità della Russia di sostenere il conflitto in corso.

Strategia del G7: Pressione Economica e Aiuti Militari per Kiev

La strategia delineata dal G7 prevede un aumento mirato della pressione sulla Russia. Ciò avverrà attraverso sanzioni che colpiscono direttamente le sue principali fonti di finanziamento. Le misure restrittive sui settori del petrolio e del gas sono considerate strumenti fondamentali per indebolire l'economia di guerra russa e la sua capacità di proseguire le ostilità. I leader hanno inoltre ribadito la loro ferma determinazione a continuare a sostenere l'Ucraina con tutti i mezzi necessari. Questo include la fornitura continua di sistemi di difesa antiaerea e altri mezzi militari essenziali, volti a rafforzare significativamente la capacità di protezione del paese e a garantire una risposta efficace e duratura alle aggressioni.