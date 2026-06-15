Il governo britannico guidato dal laburista Keir Starmer prepara una stretta senza precedenti sull’uso dei social media da parte dei minori. L’esecutivo intende infatti introdurre un divieto totale per gli under 16, nel tentativo di ridurre l’esposizione dei più giovani a contenuti dannosi e contrastare gli effetti di dipendenza legati alle piattaforme digitali.

Il piano del governo: divieto e tempistiche

L’annuncio è arrivato direttamente dal primo ministro Starmer, che ha motivato la scelta con le ricadute psicologiche e comportamentali osservate tra gli adolescenti.

Il provvedimento, nelle intenzioni del governo, riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, mentre resteranno esclusi i servizi di messaggistica come WhatsApp.

Secondo il piano illustrato dal premier, il governo punta ad approvare una legge dedicata entro la fine di dicembre, con l’obiettivo di rendere operativo il divieto nella primavera del prossimo anno. Una tempistica serrata che riflette l’urgenza attribuita al tema dall’esecutivo.

Starmer ha giustificato la misura sottolineando come i social network incidano negativamente sul benessere dei minori. Le piattaforme, ha spiegato, “rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza”.

La proposta apre ora una fase politica delicata, destinata a coinvolgere Parlamento, autorità di regolazione e aziende tecnologiche, in un confronto che si preannuncia complesso sia sul piano normativo che su quello dell’applicazione concreta delle nuove regole.