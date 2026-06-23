Il capo negoziatore iraniano, Mohammed Bagher Ghalibaf, ha dichiarato il 23 giugno che la gestione dello Stretto di Hormuz sarà affidata all'Iran, segnando una svolta post-conflitto. Ghalibaf ha sottolineato che, pur nel rispetto delle norme internazionali, la gestione del cruciale passaggio marittimo spetterà a Teheran.

Questa posizione evidenzia la volontà dell'Iran di esercitare un controllo diretto sullo Stretto, punto nevralgico per il commercio globale di petrolio, ribadendo al contempo l'intenzione di rispettare il diritto internazionale.

Negoziati di pace e situazione nello Stretto

I colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran sono iniziati in Svizzera il 21 giugno. Le delegazioni sono guidate dal vicepresidente J.D. Vance per gli USA e da Mohammed Bagher Ghalibaf e il ministro degli Esteri Abbas Araghchi per l'Iran. Questi incontri fanno seguito a un accordo provvisorio del 17 giugno, mediato dal Pakistan e firmato dai presidenti Donald Trump e Masoud Pezeshkian, per concludere un conflitto di quasi quattro mesi.

Nonostante le dichiarazioni iraniane sulla chiusura dello Stretto di Hormuz, le autorità statunitensi hanno confermato il regolare transito commerciale. Il 20 giugno, 55 navi mercantili hanno attraversato lo stretto, trasportando oltre 17 milioni di barili di petrolio per i mercati internazionali.

Il processo negoziale include la mediazione di Pakistan e Qatar e discussioni tecniche.

Importanza strategica dello Stretto

Lo Stretto di Hormuz è un corridoio marittimo primario per il trasporto di petrolio globale. La sua gestione e sicurezza sono cruciali per la stabilità dei mercati energetici mondiali. Le recenti dichiarazioni e i negoziati riflettono la complessità geopolitica e la rilevanza strategica dell'area.