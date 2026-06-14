Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Ghalibaf, ha rilasciato una dichiarazione incisiva il 14 giugno 2026, affermando che il recente raid avvenuto a Beirut rappresenta una prova inequivocabile del mancato rispetto degli impegni da parte degli Stati Uniti. Le sue parole giungono in un momento di crescente attenzione sulle dinamiche regionali, in seguito all'attacco nella capitale libanese, e sollevano interrogativi sulla stabilità dell'area.

Le accuse di Ghalibaf e le implicazioni regionali

Nel suo intervento, Ghalibaf ha sottolineato con fermezza che l'azione militare condotta a Beirut "dimostra che gli Stati Uniti non rispettano i loro impegni".

Il presidente del Parlamento iraniano ha ribadito la posizione del suo Paese, evidenziando come le responsabilità americane nella regione siano un fattore determinante per l'escalation delle tensioni. Tali azioni, ha spiegato, contribuiscono in modo significativo ad aumentare la tensione e l'instabilità, minando gli sforzi per la pace e la sicurezza a livello internazionale.

Ghalibaf ha inoltre richiamato l'attenzione sulla stringente necessità di rispettare gli accordi internazionali, esprimendo profonda preoccupazione per le potenziali conseguenze di questi attacchi. La sua dichiarazione riflette una visione critica delle politiche statunitensi, percepite come destabilizzanti per l'equilibrio geopolitico dell'area mediorientale.

Il ruolo del Parlamento iraniano nel contesto politico

Il Parlamento della Repubblica Islamica dell'Iran, conosciuto anche come Majles, è l'organo legislativo nazionale che svolge un ruolo cruciale nella governance del Paese. Composto da 290 membri, eletti con un mandato quadriennale, il Majles ha il compito primario di approvare le leggi, ratificare i trattati internazionali e supervisionare l'operato del governo. La figura del presidente del Parlamento, attualmente ricoperta da Mohammad Baqer Ghalibaf, è centrale per la gestione dei lavori parlamentari e per la rappresentanza istituzionale dell'assemblea.

Questa istituzione parlamentare si inserisce in un sistema di governo complesso, che include anche il Consiglio dei Guardiani.

Quest'ultimo organismo è responsabile della supervisione delle leggi approvate dal Parlamento, assicurandone la conformità alla Costituzione e ai principi islamici. La dichiarazione di Ghalibaf, in questo contesto, assume un peso significativo, riflettendo la posizione ufficiale di un'importante istituzione statale iraniana e le sue preoccupazioni in merito agli sviluppi internazionali.