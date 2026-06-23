Il senatore statunitense Marco Rubio ha rilasciato una dichiarazione chiara e inequivocabile: gli Stati Uniti non accetteranno l'imposizione di pedaggi o tariffe sullo Stretto di Hormuz. Questa posizione ferma emerge in un periodo di crescente attenzione internazionale sulle rotte commerciali che attraversano questa area marittima di vitale importanza. Rubio ha enfatizzato l'impegno degli Stati Uniti a garantire la libera navigazione nello stretto, sottolineando l'importanza cruciale di mantenere aperte e sicure le vie marittime internazionali per il commercio globale.

La ferma posizione degli Stati Uniti sullo Stretto di Hormuz

Il senatore Rubio ha ribadito con forza che qualsiasi tentativo di imporre costi aggiuntivi alle navi che transitano nello stretto non sarà tollerato da Washington. Lo Stretto di Hormuz è riconosciuto come uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo, indispensabile per il trasporto di una parte significativa del petrolio e delle merci destinate ai mercati globali. Secondo le sue parole, "gli Usa non accetteranno pedaggi o tariffe su Hormuz", una dichiarazione che evidenzia la determinazione del governo americano a difendere con risolutezza la libertà di navigazione e il flusso ininterrotto del commercio nella regione.

Il ruolo strategico e la sicurezza delle rotte

Situato tra l’Oman e l’Iran, lo Stretto di Hormuz rappresenta un corridoio marittimo di importanza fondamentale per l'economia globale, in particolare per il commercio internazionale di petrolio. Una percentuale considerevole delle esportazioni mondiali di greggio transita quotidianamente attraverso questo stretto, rendendolo un punto nevralgico per la sicurezza energetica internazionale. La presenza militare degli Stati Uniti nell'area è motivata dalla necessità imprescindibile di garantire la sicurezza delle rotte commerciali e di prevenire qualsiasi tentativo di blocco o l'imposizione di restrizioni al transito navale, azioni che potrebbero avere gravi ripercussioni economiche a livello mondiale.

Le recenti dichiarazioni del senatore Rubio si inseriscono in una più ampia e continua discussione internazionale incentrata sulla sicurezza delle rotte marittime e sulle potenziali conseguenze economiche derivanti da eventuali limitazioni. La posizione espressa riflette la linea storica e consolidata degli Stati Uniti, volta a tutelare la libertà di navigazione e a opporsi fermamente a qualsiasi misura che possa ostacolare il libero commercio nelle acque internazionali, un principio cardine per la stabilità economica e geopolitica globale.