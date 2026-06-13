La guerra Iran-Usa sembra essere entrata in una fase decisiva, ma non ancora risolutiva. Nelle ultime ore, tra annunci, smentite e nuove accuse reciproche, Washington e Teheran hanno continuato a discutere una possibile intesa per fermare l’escalation e aprire una fase di negoziati più strutturata. Donald Trump sostiene che l’accordo sia ormai vicino alla firma, mentre dall’Iran arrivano segnali più prudenti: il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha confermato che il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, ma ha invitato i media a non speculare sui contenuti prima della finalizzazione.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da diverse fonti internazionali, il testo in discussione prevederebbe una tregua prolungata e una finestra di circa 60 giorni per affrontare il dossier nucleare iraniano. È uno dei punti più delicati della trattativa: gli Stati Uniti vogliono garanzie sulla fine delle ambizioni atomiche di Teheran, mentre l’Iran continua a rivendicare il proprio diritto a un programma nucleare civile e respinge l’idea di cedere alle pressioni esterne. Proprio su questo terreno si sta consumando lo scontro politico più duro, perché ogni formula troppo sbilanciata rischia di essere contestata sia a Washington sia a Teheran.

Tra accuse reciproche e dietrofront

Nella giornata di venerdì 12 e nelle prime ore di sabato 13 giugno, il confronto si è acceso anche sul piano comunicativo.

Trump ha rilanciato l’idea di un’intesa ormai pronta, arrivando a sostenere che gli Stati Uniti avrebbero ottenuto ciò che volevano. Allo stesso tempo, ha criticato duramente alcune versioni circolate sui contenuti dell’accordo, accusando Teheran di aver fatto trapelare richieste non corrispondenti al testo reale. L’Iran, invece, ha continuato a usare un tono più cauto, lasciando intendere che il negoziato sia avanzato ma non ancora chiuso.

Uno dei segnali più rilevanti dell’ultima giornata è arrivato proprio da Araghchi, che ha parlato di un memorandum “mai così vicino” alla conclusione. Il messaggio è stato poi rilanciato da Trump, un gesto letto come un tentativo di mostrare ottimismo e di mantenere viva la possibilità di una firma nel breve periodo.

Secondo Reuters, l’accordo potrebbe essere firmato nei prossimi giorni, forse in Europa, anche se restano da definire diversi aspetti tecnici e politici. Tra le ipotesi circolate c’è anche quella di Ginevra come sede della firma.

La questione Hormuz

Il possibile accordo sulla guerra Iran-Usa ruoterebbe anche attorno allo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il traffico petrolifero mondiale. La riapertura completa della rotta, insieme a una normalizzazione dei flussi commerciali, sarebbe uno degli obiettivi centrali per Washington e per i mercati internazionali. In cambio, Teheran potrebbe ottenere un alleggerimento graduale delle sanzioni e l’accesso a parte dei fondi congelati, ma solo in base al rispetto degli impegni assunti.

La logica, almeno nella versione americana, sarebbe quella di concedere benefici economici solo dopo verifiche concrete.

Resta però il nodo della fiducia. L’Iran chiede che l’intesa non venga presentata come una resa e insiste sulla necessità di includere anche la fine delle tensioni regionali, in particolare il fronte libanese. Gli Stati Uniti, invece, puntano a separare i piani: fermare l’escalation, riaprire Hormuz, avviare i negoziati sul nucleare e ottenere impegni più chiari sul ruolo iraniano nella regione. Israele resta un osservatore interessato e contrario a qualsiasi intesa che, a suo giudizio, lasci a Teheran margini eccessivi sul nucleare.

Trump contro gli alleati

A rendere ancora più teso il quadro sono arrivate anche le parole di Trump sugli alleati europei.

Il presidente americano ha definito il ruolo dell’Europa e del G7 “irrilevante”, sostenendo che gli Stati Uniti non avrebbero avuto bisogno del loro sostegno per arrivare a questo punto della trattativa. Una dichiarazione destinata a pesare nei rapporti transatlantici, soprattutto perché arriva mentre l’Europa cerca di mantenere un ruolo diplomatico nella crisi e di evitare un nuovo shock energetico.

Per la politica estera, quindi, la guerra Iran-Usa non può dirsi conclusa. L’accordo appare vicino, ma resta sospeso tra diplomazia e propaganda. Washington parla di risultato quasi acquisito, Teheran conferma i progressi ma non accetta l'ultimatum, mentre i mediatori continuano a lavorare su una formula che permetta a entrambe le parti di rivendicare una vittoria politica.

La prossima fase sarà decisiva: se il memorandum verrà firmato, i 60 giorni successivi serviranno a capire se l’intesa sarà davvero l’inizio di una de-escalation o soltanto una pausa temporanea in un conflitto ancora aperto.