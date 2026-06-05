Il monologo pronunciato da Paola Cortellesi durante le celebrazioni del 2 giugno avrebbe provocato irritazione in giorgia meloni per l'assenza di un riferimento al fatto che sia la prima donna a ricoprire la carica di presidente del Consiglio. L'intervento dell'attrice e regista, incentrato sul voto femminile e sul contributo delle donne alla nascita della Repubblica, è così diventato anche oggetto di dibattito politico.

L’evento si è svolto in piazza del Quirinale nell’ambito della manifestazione “I volti della Repubblica. 80 anni dal referendum”, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e di altre autorità istituzionali.

Cortellesi ha ricordato il 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra monarchia e Repubblica e le donne votarono per la prima volta in una consultazione nazionale. Il cuore del suo intervento è stato proprio il racconto di quella conquista storica e del percorso di emancipazione femminile.

Da Irma Bandiera a Nilde Iotti

Nel corso del monologo sono state ricordate figure simbolo della storia italiana, tra cui Irma Bandiera, Tina Anselmi, Teresa Mattei e Nilde Iotti. L’attrice ha evidenziato come per decenni le donne siano state escluse dalla vita pubblica e considerate principalmente nel loro ruolo familiare, sottolineando il valore delle battaglie che hanno portato a una maggiore partecipazione civile e politica.

La polemica riguarda soprattutto ciò che non è stato menzionato. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, Meloni avrebbe gradito un riferimento al proprio ruolo di prima donna alla guida del governo italiano. Per alcuni esponenti del centrodestra, l'assenza di questo passaggio sarebbe apparsa significativa in un discorso dedicato alla presenza femminile nelle istituzioni.

Un omaggio alle donne

Da qui nasce il confronto tra due interpretazioni differenti dell’intervento. Da una parte, il monologo viene letto come un omaggio alle donne che hanno contribuito alla costruzione della democrazia italiana. Dall’altra, il mancato richiamo al primato raggiunto da Meloni viene considerato da alcuni una scelta dal valore politico.

Va inoltre ricordato che, secondo diverse fonti, il testo non sarebbe stato scritto direttamente da Paola Cortellesi. Il monologo sarebbe stato curato da Giovanni Grasso, portavoce e scrittore del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un elemento che ridimensiona l’ipotesi di una scelta personale dell’attrice nei confronti della presidente del Consiglio, senza però spegnere le discussioni nate dopo l’evento.

Nel suo intervento, Cortellesi ha anche affrontato temi ancora attuali, come la parità salariale, la violenza di genere e la piena partecipazione delle donne alla vita sociale e politica. Il discorso ha quindi collegato la memoria delle conquiste del passato alle sfide che restano aperte nel presente.