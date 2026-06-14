L'Iran ha accettato di non produrre né acquisire armi nucleari, come indicato in una bozza di accordo in discussione tra Washington e Teheran. Un alto funzionario iraniano ha confermato che l'intesa preliminare impegna la Repubblica Islamica a non sviluppare né procurarsi un'arma atomica.

Dettagli dell'intesa tra Stati Uniti e Iran

La bozza di accordo include disposizioni sul programma nucleare iraniano e sulle sanzioni economiche. I dettagli operativi sulla gestione delle attuali scorte di uranio arricchito in Iran saranno discussi entro sessanta giorni dalla sigla preliminare, definendo le modalità di diluizione.

L'accordo prevede inoltre che gli Stati Uniti sblocchino asset iraniani congelati per venticinque miliardi di dollari. Contempla la sospensione temporanea delle sanzioni sul petrolio iraniano e la riapertura dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale. Questi elementi fanno parte di un memorandum in fase di possibile finalizzazione.

Punti chiave del memorandum

Il memorandum prevede l'interruzione del programma nucleare iraniano fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Include la sospensione provvisoria delle sanzioni petrolifere e il ripristino delle rotte commerciali nello Stretto di Hormuz, area strategica per il transito energetico globale. Lo sblocco dei venticinque miliardi di dollari di asset iraniani è un aspetto centrale dell'intesa.

Il funzionario iraniano ha ribadito l'impegno dell'Iran a non produrre o acquisire un'arma nucleare, specificando che le procedure per la gestione dell'uranio arricchito saranno negoziate nei sessanta giorni successivi alla firma preliminare. L'obiettivo del memorandum è creare le basi per una soluzione duratura sulla questione nucleare e sulle relazioni economiche tra i due paesi.

Il ruolo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) è l'organismo ONU che promuove l'uso pacifico dell'energia nucleare e monitora il rispetto degli accordi internazionali. L'AIEA verifica che i programmi nucleari degli Stati aderenti, incluso l'Iran, siano conformi agli impegni e non usati per scopi militari. L'agenzia effettua ispezioni regolari e produce rapporti periodici sulle attività nucleari nei paesi membri.