Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha formalmente richiesto al suo omologo pachistano, Mohammad Ishaq Dar, di proseguire l'importante mediazione tra Teheran e Washington. L'obiettivo primario è duplice: favorire una rapida de-escalation delle tensioni e garantire il mantenimento del cessate il fuoco in atto. La sollecitazione è avvenuta durante una conversazione telefonica tra i due alti rappresentanti diplomatici, come comunicato da Islamabad il primo giugno 2026.

Nel corso del colloquio, il ministro Araghchi ha esplicitamente invitato il Pakistan a "continuare a utilizzare i suoi buoni uffici" per contribuire attivamente a facilitare la riduzione delle ostilità e a "sostenere gli sforzi per mantenere il cessate il fuoco".

Dal canto suo, il ministro Dar ha espresso la "seria preoccupazione del Pakistan" riguardo alla situazione regionale, sottolineando con fermezza "l’importanza di garantire il mantenimento della tregua al fine di evitare qualsiasi rottura degli accordi esistenti". Questo impegno riflette la volontà di Islamabad di preservare la stabilità e prevenire ulteriori escalation.

Il ruolo strategico del Pakistan nella diplomazia internazionale

Il Pakistan ha consolidato la sua posizione come attore chiave nella mediazione tra Stati Uniti e Iran, impegnandosi con determinazione a promuovere un dialogo costruttivo tra le due nazioni. Il Ministero degli Esteri pachistano ha ribadito che, nonostante le sfide e le complessità intrinseche a tale ruolo, Islamabad continuerà incessantemente a favorire il confronto e la facilitazione di negoziati significativi tra tutte le parti coinvolte.

Tahir Andrabi, portavoce del Ministero degli Esteri, ha chiarito che "nonostante le sfide e gli ostacoli, il Pakistan continuerà i suoi sforzi per promuovere la facilitazione e il dialogo", evidenziando la persistenza dell'impegno diplomatico.

A riprova della fiducia riposta nel suo ruolo, il Pakistan ha anche offerto la propria disponibilità a ospitare negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, confermando la percezione di Islamabad come intermediario neutrale e affidabile. Un segnale positivo di questa fiducia reciproca è giunto recentemente dall’Iran, che ha concesso il transito a venti navi battenti bandiera pachistana attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo gesto è stato interpretato come un passo concreto verso la stabilità regionale e un indicatore della volontà di cooperazione in un contesto delicato.

Intensi contatti diplomatici e iniziative regionali per la pace

I legami tra Islamabad e Teheran sono stati ulteriormente rafforzati da una serie di contatti diplomatici di alto livello. Tra questi, spicca una conversazione telefonica tra il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e il primo ministro pachistano Shehbaz Sharif, durante la quale è stata enfaticamente sottolineata l’importanza di costruire fiducia reciproca per facilitare efficacemente i colloqui e la mediazione. Questa interazione evidenzia la profondità del rapporto bilaterale e l'impegno congiunto per la risoluzione delle crisi.

Parallelamente, il Pakistan ha attivamente partecipato a importanti incontri regionali, coinvolgendo nazioni come l'Arabia Saudita, la Turchia e l'Egitto.

Queste riunioni si inseriscono in una strategia coordinata e più ampia, volta a ridurre le tensioni regionali e a sostenere congiuntamente il cessate il fuoco. Il contesto attuale delle iniziative diplomatiche pachistane è cruciale, poiché si inserisce in una fase di elevata tensione nella regione, rendendo la mediazione uno degli strumenti più vitali e indispensabili per prevenire una ulteriore escalation e per preservare gli accordi di tregua già in vigore, garantendo così un percorso verso una pace duratura.