L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro specifici per affrontare le questioni nucleari e le sanzioni, un passo significativo nell'ambito dei negoziati in corso con gli Stati Uniti. Questa decisione è stata comunicata a seguito della conclusione dei colloqui tecnici che hanno avuto luogo in Svizzera tra le delegazioni dei due Paesi.

I colloqui tecnici, svoltisi in Svizzera, hanno portato alla definizione di quattro distinti gruppi negoziali. Questi includono: "Cessazione delle sanzioni", "Affari nucleari", "Ricostruzione e sviluppo economico" e "Monitoraggio e attuazione".

La creazione di tali gruppi è stata confermata, evidenziando la volontà di strutturare le discussioni su aspetti cruciali delle relazioni bilaterali.

La struttura dei gruppi di lavoro e il contesto delle trattative

La formazione di questi gruppi di lavoro rappresenta un'evoluzione formale nelle discussioni tra Teheran e Washington. Le aree tematiche su cui i gruppi si concentreranno sono state chiaramente delineate durante i colloqui in Svizzera. Esse comprendono la cessazione delle sanzioni internazionali, gli aspetti legati al programma nucleare iraniano, le strategie per la ricostruzione e lo sviluppo economico del Paese, oltre ai meccanismi di monitoraggio e attuazione degli eventuali accordi che verranno raggiunti.

È stato inoltre concordato un percorso verso un accordo finale entro sessanta giorni. I colloqui tecnici proseguiranno nella località svizzera di Bürgenstock. Le discussioni si sono svolte in un clima che è stato descritto come teso, caratterizzato da annunci e dichiarazioni pubbliche da parte delle delegazioni coinvolte.

Il ruolo della mediazione internazionale e la sede dei colloqui

I colloqui tra Iran e Stati Uniti si sono tenuti a Bürgenstock, in Svizzera. Le nazioni di Qatar e Pakistan hanno svolto un ruolo attivo come mediatori, facilitando il dialogo tra le parti. La loro azione ha contribuito a confermare la prosecuzione dei colloqui tecnici e l'impegno delle delegazioni a lavorare per una soluzione negoziata sulle principali questioni in agenda.

La conclusione di questa fase di colloqui tecnici e l'istituzione dei gruppi di lavoro segnano l'apertura di una nuova fase nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. L'obiettivo è affrontare in modo più strutturato e approfondito i temi centrali del nucleare, delle sanzioni e dello sviluppo economico, cercando di progredire verso intese concrete.