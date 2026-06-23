Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha lanciato un appello per un'ulteriore e significativa espansione delle capacità nucleari del Paese, affermando chiaramente che l'obiettivo strategico è quello di superare l'arsenale atomico del resto del mondo. Questa dichiarazione di intenti, di grande rilevanza internazionale, è emersa in occasione della seconda riunione plenaria del nono comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea. L'incontro, presieduto personalmente da Kim Jong-un, ha avuto una durata di tre giorni, iniziando di sabato, ed è stato dedicato all'analisi approfondita delle politiche nazionali implementate nella prima metà dell'anno e alla revisione dell'agenda strategica precedentemente stabilita durante un importante congresso del partito tenutosi a febbraio.

Durante i lavori di questa sessione plenaria cruciale, è stato riaffermato con inequivocabile fermezza l'impegno della Corea del Nord a proseguire nell'ampliamento delle proprie forze nucleari. Tali forze sono state esplicitamente definite come il "nucleo imprescindibile della sovranità militare" della nazione e il "perno fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di deterrenza o di guerra". La riunione ha inoltre sancito, con un voto unanime, la decisione che "esercitare appieno la posizione di Stato dotato di armi nucleari è il modo più corretto e unico per affrontare attivamente e con fiducia la situazione militare e politica internazionale imprevedibile, che si sta complicando sotto molteplici aspetti".

Questa risoluzione sottolinea la percezione di una crescente complessità e instabilità nel panorama geopolitico globale, ribadendo la convinzione che un robusto arsenale nucleare sia l'unica garanzia per la sicurezza e la stabilità del Paese.

La strategia di rafforzamento dell'arsenale atomico

La riunione plenaria del Partito dei lavoratori della Corea ha rappresentato un momento decisivo per la definizione delle future direttrici politiche e, in particolare, militari del Paese. L'agenda si è concentrata sulla valutazione delle politiche già implementate e sul riesame attento delle strategie delineate nel congresso precedente, fornendo una chiara indicazione delle priorità nazionali. Kim Jong-un, nel suo intervento, ha ribadito con enfasi la necessità impellente di potenziare l'arsenale nucleare, considerandolo un elemento centrale e irrinunciabile per la salvaguardia della sovranità nazionale.

La sessione ha visto la partecipazione attiva e il consenso dei principali dirigenti del partito, i quali hanno espresso un'approvazione unanime alla linea di potenziamento delle forze nucleari, evidenziando una solida coesione interna su questa questione di vitale importanza.

Il ruolo strategico del programma nucleare nordcoreano

La Corea del Nord ha ufficialmente consolidato il proprio status di Stato dotato di armi nucleari, e considera il proprio arsenale atomico come uno strumento essenziale e non negoziabile per la difesa e la deterrenza. Il programma nucleare nordcoreano è stato, nel corso degli anni, oggetto di continui e significativi sviluppi tecnologici, con un'attenzione costante rivolta all'obiettivo dichiarato di rafforzare la capacità di risposta del Paese.

Questa strategia è profondamente motivata da una percezione di instabilità e imprevedibilità nel contesto internazionale, che le autorità nordcoreane ritengono in continua evoluzione. Le dichiarazioni ufficiali hanno costantemente ribadito che l'espansione delle capacità nucleari rappresenta una priorità strategica assoluta e una risposta diretta alle pressioni esterne percepite. Il mantenimento e il potenziamento di tali capacità sono visti come garanzia fondamentale di autonomia e sicurezza in uno scenario globale sempre più complesso.