Lunedì 22 giugno 2026 prenderà il via la nuova "cabina di regia" della Lega, un tavolo di coordinamento voluto dal segretario Matteo Salvini per affrontare le principali questioni di interesse nazionale legate ai territori. La sua composizione sarà estesa: i quattro presidenti di Regione – tra cui Luca Zaia e Massimiliano Fedriga – un delegato dei presidenti dei Consigli regionali, i sindaci dei comuni capoluogo, un rappresentante dei presidenti di Provincia e una delegazione di ministri.

Stefano Locatelli, responsabile federale Enti Locali della Lega, ha ribadito l'obiettivo del nuovo organismo: "avrà il compito di affrontare le principali questioni di interesse nazionale che riguardano direttamente i territori".

Al tavolo, oltre a Zaia e Fedriga, sono attesi Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti, Attilio Fontana e Maurizio Fugatti. L'agenda prevede, tra i primi dossier, il Piano Casa e temi come il percorso di riforme per le autonomie e il federalismo, pilastri del programma leghista.

La cabina di regia: dialogo e coordinamento territoriale

L'istituzione della cabina di regia è una mossa strategica della leadership della Lega per rafforzare il dialogo interno e la collaborazione tra le sue componenti territoriali. L'inclusione di figure di rilievo come i governatori Zaia e Fedriga evidenzia la volontà di coinvolgere attivamente le Regioni del Nord nelle decisioni strategiche. Questo organo collegiale, che riunisce amministratori locali e ministri, affronterà in modo coordinato le problematiche territoriali, assicurando una rappresentanza capillare delle istanze locali.

Riorganizzazione interna e nuovi equilibri di vertice

La creazione della cabina di regia si inserisce in una più ampia fase di riorganizzazione interna della Lega. Nei prossimi giorni, è prevista anche la formazione di una "mini-segreteria", un nuovo organo collegiale che vedrà Luca Zaia e Massimiliano Fedriga assumere il ruolo di vicesegretari. La loro nomina è attesa durante il ritiro del partito a Treviso, in programma il 4 e 5 luglio 2026. Questo riassetto mira a promuovere maggiore inclusività e a dare voce alle istanze territoriali, senza modifiche immediate allo statuto. La cabina di regia si configura come strumento operativo per gestire dossier prioritari come il Piano Casa, le riforme sull'autonomia e il federalismo, coinvolgendo gli attori politici e istituzionali chiave della Lega.