L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito il recente vertice del G7 un "grande successo". La sua dichiarazione, rilasciata il 17 giugno 2026, è giunta a conclusione dell'incontro tra i leader delle sette maggiori economie mondiali. Trump ha espresso piena soddisfazione per i risultati conseguiti durante il summit, ponendo l'accento sull'importanza della cooperazione internazionale tra le nazioni partecipanti.

Durante il vertice, i leader del G7 hanno affrontato una serie di temi centrali, tra cui la crescita economica globale, la sicurezza internazionale e le sfide imposte dai cambiamenti climatici.

Trump ha sottolineato il clima di collaborazione che ha contraddistinto gli incontri, affermando che "tutti hanno lavorato insieme per trovare soluzioni comuni". Il summit si è tenuto in un contesto internazionale complesso, caratterizzato da tensioni geopolitiche e dalla necessità di rafforzare le alleanze tra gli Stati membri.

Le dichiarazioni di Trump sul vertice

L'ex presidente ha ribadito che la cooperazione tra gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, la Francia, la Germania, l'Italia e il Giappone rimane fondamentale per affrontare le sfide globali. Ha inoltre enfatizzato come le decisioni maturate durante il G7 costituiscano "un passo avanti per la stabilità economica e la sicurezza internazionale".

Il vertice ha registrato una partecipazione attiva di tutti i leader, che hanno condiviso le rispettive posizioni su questioni cruciali quali la crescita economica e la gestione delle crisi a livello globale.

Il G7: composizione e finalità

Il Gruppo dei Sette (G7) include gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, la Francia, la Germania, l'Italia e il Giappone. Fondato negli anni Settanta, il G7 si riunisce con regolarità per dibattere questioni di carattere economico, politico e di sicurezza di rilevanza internazionale. Gli incontri hanno l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra le nazioni aderenti e di promuovere la stabilità globale attraverso iniziative congiunte e dichiarazioni comuni. Il vertice si configura come un'occasione di confronto essenziale tra i principali leader mondiali su argomenti di interesse collettivo.