María Corina Machado ha annunciato l'intenzione di rientrare "molto presto" in Venezuela, spiegando che dopo i terremoti che hanno colpito il Paese mercoledì scorso sente il dovere di tornare al fianco dei suoi connazionali.

L'annuncio dall'esilio

Intervistata dall'emittente Fox, la leader dell'opposizione venezuelana ha dichiarato che per lei "è giunto il momento" di fare ritorno in patria.

"È giunto il momento. È mio dovere stare accanto al mio popolo; abbiamo bisogno di stare insieme per abbracciarci, per piangere, per piangere insieme i nostri cari, ma anche per darci forza a vicenda in questo momento così difficile".

Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2025, vive in esilio da circa sei mesi, dopo aver lasciato il Venezuela nel dicembre 2025 per ritirare il riconoscimento.

Dalla clandestinità all'esilio

Il mese successivo alla sua partenza, un'operazione delle forze armate statunitensi portò alla cattura di Nicolás Maduro. Nei giorni successivi Delcy Rodríguez assunse l'incarico di presidente ad interim, ruolo che ricopre tuttora.

Prima di lasciare il Paese, Machado aveva trascorso circa 16 mesi in clandestinità dopo le elezioni presidenziali del luglio 2024. Nel dicembre scorso riuscì quindi a espatriare via mare in modo clandestino per raggiungere l'Europa.

Da allora ha proseguito dall'estero la sua attività politica a favore della democrazia venezuelana, anche per ragioni di sicurezza e per recuperare da un infortunio alla schiena riportato durante la fuga.

I contatti con gli Stati Uniti

Nei giorni scorsi, secondo quanto riferito da Reuters, Machado avrebbe contattato diversi funzionari dell'amministrazione statunitense, tra cui rappresentanti della Casa Bianca, del Dipartimento di Stato e alcuni membri del Congresso, chiedendo supporto per agevolare il suo rientro in Venezuela.

Sempre secondo Reuters, che cita un funzionario della Casa Bianca, tali richieste sarebbero state accolte con insoddisfazione dall'amministrazione Trump.