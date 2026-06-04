Marina Berlusconi, in qualità di presidente di Fininvest e Mondadori, ha pronunciato parole chiare e decise, affermando che la giustizia in Italia continua a rappresentare una vera e propria emergenza politica. Ha quindi lanciato un appello perentorio, invitando a non accantonare o sottovalutare questo tema di fondamentale importanza per il Paese. L'intervento è avvenuto il 4 giugno 2026, durante la solenne e sentita cerimonia di consegna del prestigioso premio intitolato alla memoria del padre, Silvio Berlusconi. L'evento si è tenuto nella suggestiva cornice della sede milanese del gruppo Mondadori, radunando personalità di spicco.

Nel suo discorso, caratterizzato da un tono fermo e riflessivo, Marina Berlusconi ha ribadito con enfasi che "la giustizia resta un'emergenza politica", aggiungendo con profonda convinzione: "Non si può accantonare il tema, sarebbe un errore gravissimo che il Paese non può permettersi". Ha inoltre voluto sottolineare e ricordare come la questione della riforma della giustizia sia stata un punto cardine e una costante priorità nell'intera parabola dell'impegno politico di Silvio Berlusconi. Il fondatore di Forza Italia, infatti, ha sempre considerato l'efficienza e l'equità del sistema giudiziario come un presupposto indispensabile per lo sviluppo e la prosperità dell'Italia, ponendola al centro delle sue battaglie politiche.

La cerimonia del Premio Silvio Berlusconi: un tributo all'eccellenza

La significativa cerimonia di premiazione si è svolta presso la rinomata sede del gruppo Mondadori a Milano, un luogo simbolo dell'editoria italiana. L'evento ha visto la partecipazione di un nutrito parterre di autorevoli figure provenienti dal panorama politico, economico e culturale nazionale. Il premio, istituito con l'obiettivo specifico di onorare e mantenere viva la memoria di Silvio Berlusconi, si propone di valorizzare e riconoscere pubblicamente quelle personalità che, attraverso il loro operato, si sono distinte per l'eccezionale impegno e i contributi significativi nei campi dell'informazione, della cultura e dell'imprenditoria.

Durante lo svolgimento della manifestazione, Marina Berlusconi ha ulteriormente rafforzato il suo messaggio, ribadendo l'importanza cruciale di mantenere alta l'attenzione e il dibattito pubblico sulla giustizia, un ambito che, come ha opportunamente evidenziato, ha profondamente influenzato e caratterizzato la storia politica e sociale più recente dell'Italia.

Fininvest e Mondadori: realtà leader nel panorama italiano ed europeo

Fininvest si conferma come una delle più importanti e influenti holding italiane, una realtà fondata da Silvio Berlusconi e caratterizzata da una vasta gamma di interessi strategici che abbracciano settori chiave quali i media, l'editoria e la finanza. Mondadori, che è parte integrante del gruppo Fininvest e ne è controllata, si posiziona come uno dei maggiori e più prestigiosi gruppi editoriali non solo nel contesto italiano ma anche a livello europeo.

La sua attività è estremamente diversificata e comprende la pubblicazione di un'ampia varietà di libri, riviste di successo e una crescente offerta di prodotti e contenuti digitali innovativi. La sede milanese del gruppo Mondadori non è solo un centro operativo, ma anche un polo culturale dinamico che ospita con regolarità eventi culturali e istituzionali di notevole rilievo, consolidando il suo ruolo di attore primario nel panorama mediatico e culturale del Paese.