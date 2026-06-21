A Benevento, la città di cui è attualmente sindaco, Clemente Mastella ha celebrato un importante traguardo: i suoi cinquant'anni di carriera politica. L'evento, una festa che ha riunito numerosi esponenti istituzionali e politici, ha testimoniato il lungo percorso pubblico dell'ex ministro. La celebrazione, svoltasi nella città sannita, ha segnato il suo mezzo secolo di impegno nel panorama politico italiano.

Un parterre istituzionale per un anniversario significativo

La celebrazione si è svolta in un'atmosfera di convivialità e riconoscimento, con la partecipazione di numerose personalità della politica italiana.

Presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero. Tra i rappresentanti provinciali, hanno preso parte all'evento il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi; il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane; il presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca; e il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. Hanno partecipato anche il presidente della Provincia di Napoli, Giuseppe Cirillo, e il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, a testimonianza del rispetto per Clemente Mastella e la sua lunga carriera.

La filosofia di Mastella: disponibilità e dialogo

Nel corso della serata, Clemente Mastella ha condiviso con i presenti la sua visione politica e il "segreto" della sua longevità.

Con un'affermazione emblematica, ha dichiarato: "Il mio segreto è che tutti hanno il mio numero di telefono". Questa frase racchiude la sua filosofia di apertura e accessibilità, che hanno contraddistinto la sua lunga esperienza politica. Ha rievocato momenti salienti del suo percorso, ponendo l'accento sulla disponibilità al dialogo come pilastro fondamentale della sua azione. Il suo intervento è stato anche un'occasione per ringraziare i numerosi partecipanti e per ripercorrere le tappe principali di un'attività pubblica iniziata mezzo secolo fa.

L'indissolubile legame con Benevento e la carriera istituzionale

La figura di Clemente Mastella è un punto di riferimento nel panorama politico locale e nazionale.

Attualmente sindaco di Benevento, la sua carriera è stata costellata di importanti incarichi istituzionali, che lo hanno visto ricoprire ruoli di parlamentare e ministro. Questa attività amministrativa e politica è legata alla sua città, Benevento, scelta per celebrare i suoi cinquant'anni di impegno pubblico. L'organizzazione della festa nella città sannita rafforza il vincolo speciale che unisce Mastella al suo territorio, un legame che ha plasmato la sua traiettoria politica.