Nel corso della seduta solenne di Camera e Senato per gli 80 anni dall’apertura dei lavori dell’Assemblea Costituente, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato un passaggio storico del discorso di insediamento della Consulta.

Il ricordo di Carlo Sforza e dei martiri antifascisti

"Nel discorso di insediamento della Consulta, il 25 settembre 1945, Carlo Sforza fece appello alla memoria di martiri assassinati dal fascismo, Matteotti, Amendola, don Minzoni, Gramsci, Carlo e Nello Rosselli, per concludere che l'Italia avrebbe avuto un futuro identificando i suoi interessi con quelli di un'Europa pacificata e solidale", ha ricordato Mattarella.

Un riferimento storico che ha riportato al centro il tema della memoria delle vittime del fascismo e del percorso democratico dell’Italia.

L’aula applaude il passaggio

Il passaggio del discorso è stato accolto da scroscianti applausi da parte dell’aula riunita in seduta solenne, sottolineando il valore simbolico delle parole del Capo dello Stato e il richiamo alla costruzione europea come orizzonte condiviso.