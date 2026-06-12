Gli Stati Uniti e l’Iran si preparano ad avviare la fase finale dei negoziati su questioni nucleari ed economiche, mentre il tema del programma missilistico resterebbe fuori dal perimetro delle trattative. Lo riporta l’agenzia di stampa iraniana Mehr.

I punti della bozza e le condizioni ancora aperte

Secondo quanto riferito da Mehr, una bozza di memorandum d’intesa tra le due parti includerebbe una serie di misure di forte impatto: la fine del blocco statunitense sull’area di Hormuz, la riapertura dello Stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni legate al petrolio, lo sblocco dei fondi iraniani attualmente congelati e l’impegno degli Stati Uniti a ritirare le proprie forze dalle aree circostanti l’Iran.

La stessa fonte precisa tuttavia che il testo non è ancora definitivo e che la bozza di accordo dovrà ottenere l’approvazione delle autorità competenti prima di poter essere considerata operativa..

Il percorso verso i negoziati finali

Il percorso verso questi negoziati finali è stato caratterizzato da diverse fasi di dialogo indiretto nel corso del 2026, mediate dall'Oman. Le trattative si sono svolte a Muscat e Ginevra, concentrandosi sul programma nucleare, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, le sanzioni economiche e i fondi congelati. A febbraio, i colloqui a Ginevra hanno mostrato un clima "più costruttivo", portando a un'intesa sui "principi guida" di un possibile accordo, sebbene non si sia raggiunta una soluzione definitiva.