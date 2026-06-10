La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta il 10 giugno 2026 all’assemblea annuale di Confcommercio, tenutasi a Roma. Nel suo discorso, la premier ha ribadito la volontà del governo di proseguire nella riduzione del carico fiscale, con particolare attenzione al ceto medio. L'evento ha riunito rappresentanti delle imprese e delle istituzioni, evidenziando il dialogo tra esecutivo e mondo produttivo.

Meloni ha dichiarato esplicitamente: “Vogliamo ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio”. Questa affermazione evidenzia l'impegno dell'esecutivo verso una politica economica orientata al sostegno di famiglie e imprese.

La presidente ha inoltre ricordato che il governo ha già adottato misure per la diminuzione della pressione fiscale e intende proseguire su questa linea nel prossimo futuro.

Le priorità economiche del governo

Durante l'assemblea, Giorgia Meloni ha enfatizzato il ruolo cruciale delle imprese nel tessuto economico nazionale. Ha ricordato che le azioni governative hanno tutelato il potere d'acquisto dei cittadini e promosso la crescita economica. La presidente ha ribadito che “la riduzione della pressione fiscale resta una priorità” per il suo governo, che continuerà a operare in questa direzione, con focus sul ceto medio italiano.

Confcommercio: ruolo e rappresentanza

Confcommercio – Imprese per l’Italia è la principale organizzazione rappresentativa delle imprese del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese in Italia.

Con oltre 700.000 imprese associate, l'associazione svolge un ruolo fondamentale come interlocutore istituzionale nei confronti del governo e delle istituzioni. La sua missione è promuovere politiche per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema imprenditoriale italiano.

La partecipazione della presidente del Consiglio all’assemblea annuale di Confcommercio rappresenta un chiaro segnale dell'importanza del dialogo continuo tra istituzioni politiche e mondo produttivo. Tale presenza conferma la centralità del tema fiscale e delle politiche economiche nel confronto tra esecutivo e categorie imprenditoriali, per soluzioni condivise e il benessere economico del Paese.