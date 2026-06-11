La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annunciato l'11 giugno 2026, durante le sue comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, che l'Italia si presenterà al prossimo vertice Nato con un investimento pari al 2,8% del Prodotto interno lordo destinato a difesa e sicurezza. Questo dato rappresenta un incremento dello 0,71% rispetto al passato, un aumento che, come specificato dalla stessa Meloni, è stato garantito soprattutto dalle spese legate alla sicurezza sul proprio territorio.

Nel suo intervento, la presidente del Consiglio ha ribadito la ferma intenzione dell'Italia di onorare i propri doveri internazionali: «Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità e lo ribadiremo al vertice Nato, dove l'Italia si presenterà con il 2,8% del Pil investito in difesa e sicurezza.

Segnalo un aumento dello 0,71%, garantito però soprattutto dalle spese legate alla sicurezza sul proprio territorio».

Aumento delle Spese e Impegni Internazionali

L'annuncio della presidente Meloni evidenzia un chiaro rafforzamento degli impegni internazionali dell'Italia nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. La percentuale del 2,8% del PIL in spese per difesa e sicurezza segna un incremento significativo, riflettendo la volontà del governo di allinearsi agli accordi presi a livello internazionale. È stato sottolineato come gran parte di questa crescita sia attribuibile agli investimenti mirati alla sicurezza interna del Paese.

Nel corso delle comunicazioni parlamentari, Meloni ha riaffermato la posizione dell'Italia come membro attivo e responsabile della Nato, enfatizzando l'importanza cruciale della difesa e della sicurezza nazionale, sia sul fronte interno che in un contesto globale.

Il Ruolo della Nato e i Contributi dei Membri

La Nato, acronimo di Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, è un’alleanza politico-militare istituita nel 1949 con l'obiettivo primario di assicurare la sicurezza collettiva dei suoi Stati membri. I principi fondanti dell'Alleanza prevedono che i paesi aderenti si impegnino a dedicare una porzione rilevante del proprio Prodotto interno lordo alle spese per la difesa, al fine di mantenere un'adeguata capacità militare e un elevato livello di sicurezza.

L’Italia, in quanto membro fondatore della Nato, partecipa attivamente e regolarmente ai summit, contribuendo alle missioni e alle diverse attività promosse dall’Alleanza. Le spese per la difesa dei paesi membri sono costantemente monitorate e valutate dalla Nato, che incoraggia un incremento progressivo degli investimenti per affrontare efficacemente le nuove e complesse sfide che emergono nel panorama della sicurezza internazionale.