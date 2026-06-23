La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta il 23 giugno 2026 all’iniziativa "Il giorno de La Verità", intervistata dal direttore Maurizio Belpietro, affrontando il tema della riforma della legge elettorale. Meloni ha sottolineato che la modifica proposta prevede due elementi principali: l’indicazione del candidato premier e un premio di maggioranza assegnato a chi ottiene anche un solo voto in più.

Durante il suo intervento, Meloni ha dichiarato: "Sull’indicazione del premier posso capire che nel campo largo non sono d’accordo perché hanno oggettivamente un problema di chi 'ce mettiamo'".

Ha poi aggiunto che la riforma rappresenta "un fatto di chiarezza verso i cittadini, di democrazia. Mettere la capacità decisionale nelle mani dei cittadini in una nazione in cui sono diventati presidenti del Consiglio persone che non si erano mai candidate al consiglio comunale ha un senso".

Dettagli della proposta di legge elettorale

Meloni ha spiegato che la nuova legge elettorale non favorisce nessuna parte politica in particolare, ma introduce un sistema proporzionale in cui "chi prende più voti governa". Il premio di maggioranza garantisce la stabilità per cinque anni a chi ottiene il maggior numero di voti. Meloni ha inoltre evidenziato che la sinistra, dopo aver sostenuto di aver vinto il referendum, dovrebbe essere favorevole a una norma che assicura la maggioranza a chi vince le elezioni.

Ha aggiunto: "Se hanno già stravinto le elezioni perché non sono contenti che gli si garantisca la maggioranza per governare cinque anni? O forse non siamo così convinti di vincere e il problema semmai è che puntiamo al pareggio che ci consente di governare anche se perdiamo le elezioni".

Principali novità della riforma elettorale

La proposta di legge elettorale, nota come Stabilicum 2.0, prevede l’eliminazione della quota maggioritaria e dei collegi uninominali, tornando a un sistema interamente proporzionale. Il premio di maggioranza consiste in 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi per la lista o coalizione vincente, a condizione che si raggiunga almeno il 42% dei voti a livello nazionale: non sono previsti ballottaggi.

Per evitare un’eccessiva concentrazione di potere, è stato fissato un tetto massimo: la coalizione vincente non potrà comunque superare il 55% dei seggi totali in Parlamento. La riforma introduce anche l’obbligo di indicare il candidato premier direttamente sulla scheda elettorale, pena l’inammissibilità della lista. Inoltre, sono previste nuove misure per il voto degli italiani all’estero, come l’introduzione di QR code sulle schede. Resta la soglia di sbarramento al 3% per l’accesso in Parlamento.