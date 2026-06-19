Il governo italiano ha espresso una ferma reazione alle recenti dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Quest'ultimo aveva sostenuto che la premier Giorgia Meloni avesse "supplicato" per un incontro privato e una foto con lui in occasione del recente vertice G7. Tali affermazioni hanno immediatamente innescato una risposta ufficiale da parte delle istituzioni italiane, culminata in una chiara manifestazione di solidarietà e sostegno nei confronti della presidente del Consiglio.

La solidarietà del governo italiano alla premier

Le parole di Trump hanno generato un'immediata ondata di solidarietà verso la premier Meloni da parte di numerosi esponenti del governo italiano. Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha diffuso un messaggio inequivocabile: "Chi attacca @GiorgiaMeloni attacca tutti noi", ribadendo un fronte comune. Anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto, richiamando alla memoria il sacrificio delle truppe americane nella Seconda Guerra Mondiale e lamentando il danno arrecato alle storiche relazioni tra Stati Uniti e Italia dalle recenti affermazioni. A rafforzare questa posizione, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha categoricamente smentito l'ipotesi che Meloni potesse mai chiedere una foto in modo così insistente, affermando: "nemmeno sotto minaccia".

Le relazioni tra Meloni e Trump: da sintonia a tensione

Il legame tra Giorgia Meloni e Donald Trump, che in passato era stato contraddistinto da una forte sintonia ideologica e da diversi incontri personali, appare ora aver subito una significativa battuta d'arresto. Un esempio di questa vicinanza era stata la visita di Meloni all'ex presidente nella sua residenza di Mar-a-Lago, avvenuta prima del suo insediamento previsto per il 2025, un gesto che aveva sottolineato la solidità del loro rapporto. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Trump, rilasciate durante e dopo il G7, hanno innescato una palpabile tensione diplomatica non solo tra i due Paesi, ma anche all'interno della stessa maggioranza di governo italiana.

Implicazioni diplomatiche e la posizione italiana

Le controverse dichiarazioni di Trump sono giunte a seguito del vertice G7, un appuntamento che ha visto la partecipazione dei principali leader mondiali, inclusa la premier italiana. L'episodio ha avuto immediate ripercussioni sulla programmazione diplomatica: è stata infatti annullata una visita ufficiale negli Stati Uniti del massimo rappresentante della diplomazia italiana. Il governo italiano ha prontamente ribadito la propria posizione di autonomia e dignità nelle relazioni internazionali, respingendo con fermezza le ricostruzioni fornite da Trump e consolidando il sostegno interno alla figura di Meloni.