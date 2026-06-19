La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso il suo netto disappunto per l'atteggiamento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti degli alleati occidentali. Il 19 giugno 2026, da Bruxelles, Meloni ha dichiarato in un video sui suoi canali social: “Certe cose meritano una risposta immediata. Non so perché il presidente degli Usa si comporti così con gli alleati. Non è la prima volta che accade, posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente.” Questa posizione emerge in un momento cruciale per le relazioni transatlantiche, con il vertice del G7 di Evian che ospita delicati confronti diplomatici tra i leader.

Il disgelo al G7 di Evian: un primo confronto

A margine del G7 di Evian, Giorgia Meloni si è impegnata attivamente per ricucire i rapporti con gli Stati Uniti, dopo mesi di tensioni e affondi pubblici del leader americano. Un primo e utile scambio tra i due si è verificato già alla cena inaugurale del vertice. L'incontro ha offerto l'occasione per un primo chiarimento, focalizzato non su temi specifici (Iran, Ucraina, dazi, spese NATO), ma su un principio di fondo cruciale: la necessità di «confermare il principio dell’unità dell’Occidente» in un contesto di gravi crisi internazionali. Il contenuto preciso della conversazione rimane riservato, ma l'importanza di questo primo passo è stata sottolineata.

Prospettive future e l'unità dell'Occidente

L'obiettivo primario di questo confronto è rimettere in asse i rapporti transatlantici di fronte alle sfide globali. Non si è trattato di uno scherzo o di una battuta, ma di uno scambio serio per superare le divergenze passate. Sebbene non sia previsto un bilaterale ufficiale tra Meloni e Trump al G7 – il presidente americano ha invece in agenda incontri con altri leader mediorientali presenti a Evian – sono attesi ulteriori momenti di confronto a margine dei lavori. L'orientamento è quello di proseguire il dialogo per rafforzare la coesione tra i Paesi occidentali, in un momento storico che richiede massima determinazione e visione comune.