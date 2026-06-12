Il sindaco di Avellino, Nello Pizza, ha ufficialmente presentato il 12 giugno 2026 la sua nuova giunta comunale, composta da nove assessori. L'annuncio, avvenuto dopo la proclamazione, ha visto Pizza sottolineare la natura politica e condivisa della squadra, frutto della collaborazione con tutte le forze della coalizione di campo largo che ha sostenuto la sua candidatura. Il primo cittadino ha posto l'accento sull'equilibrio raggiunto tra rappresentanza e competenze, rassicurando gli avellinesi: "La città è in buone mani. Lavoreremo ogni giorno, senza tregua, con un solo obiettivo nella testa: restituire ad Avellino il suo ruolo di capoluogo di provincia".

La composizione dell'esecutivo comunale

Il sindaco Nello Pizza ha mantenuto per sé le deleghe all’Urbanistica, Pianificazione e governo del territorio, Partecipate, Area Vasta e la valorizzazione delle grandi strutture sportive (Stadio, Palazzetto, Piscina). La carica di vice sindaca è stata affidata ad Anna Daliasi, che si occuperà di Politiche ambientali ed energetiche e Transizione ecologica.

Gli altri assessori e le rispettive deleghe sono:

Ettore Iacovacci : Annona, Attività produttive, Sviluppo commerciale e artigianale, Polizia municipale, Mobilità e Trasporto pubblico, Personale, Patrimonio.

: Annona, Attività produttive, Sviluppo commerciale e artigianale, Polizia municipale, Mobilità e Trasporto pubblico, Personale, Patrimonio. Enza Ambrosone : Lavori pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione.

: Lavori pubblici, Fondi regionali ed europei, Verde pubblico e cura della città, Smart city e innovazione. Luca Cipriano : Cultura, Eventi, Turismo e promozione della città, Promozione dello Sport, Strutture culturali, Politiche giovanili.

: Cultura, Eventi, Turismo e promozione della città, Promozione dello Sport, Strutture culturali, Politiche giovanili. Elvira Matarazzo : Affari generali, Contenzioso, Trasparenza, Pari opportunità.

: Affari generali, Contenzioso, Trasparenza, Pari opportunità. Rosalia Iandiorio : Bilancio, Programmazione finanziaria e tributi.

: Bilancio, Programmazione finanziaria e tributi. Giuseppe Giacobbe : Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, gestione e valorizzazione delle strutture sportive comunali, Protezione civile.

: Pubblica istruzione, Edilizia scolastica, gestione e valorizzazione delle strutture sportive comunali, Protezione civile. Giancarlo Giordano : Politiche dell’abitare, Cura dei quartieri, Sicurezza urbana, Partecipazione civica, Tutela degli Animali.

: Politiche dell’abitare, Cura dei quartieri, Sicurezza urbana, Partecipazione civica, Tutela degli Animali. Sergio Trezza: Servizi sociali, Contrasto alla povertà, Politiche per anziani, disabilità, famiglia, inclusione, volontariato.

Le priorità e la visione per Avellino

La nuova giunta è già operativa sulle priorità individuate, come annunciato dal sindaco.

L'azione amministrativa prenderà il via dal decoro urbano, per poi concentrarsi sui dossier più strategici per la città. Pizza ha ribadito l’impegno a costruire un'Avellino "vivibile, accessibile, dinamica, viva ogni giorno", con l'obiettivo primario di restituire al capoluogo irpino una rinnovata centralità nel contesto regionale.

Il ruolo del Comune di Avellino

Il Comune di Avellino è l'ente locale che amministra il capoluogo provinciale in Campania. L'amministrazione è guidata dal sindaco e dalla giunta, organo esecutivo. Le sue competenze includono servizi pubblici, pianificazione urbanistica, gestione del territorio, promozione culturale e sociale, e cura delle infrastrutture cittadine.