Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che le Forze di Difesa Israeliane (Idf) manterranno la loro presenza nel sud del Libano finché necessario per garantire la sicurezza delle comunità israeliane nel nord del Paese. La dichiarazione è giunta il 19 giugno 2026, dopo una riunione di valutazione della situazione con il ministro della Difesa e il Capo di Stato Maggiore.

Durante l'incontro, Netanyahu ha espresso istruzioni chiare: "Israele non tollererà attacchi contro i nostri soldati o il nostro territorio e farà pagare a caro prezzo a Hezbollah questi attacchi".

Ribadendo una posizione già espressa il giorno precedente, ha aggiunto: "Israele rimarrà nella zona di sicurezza nel Libano meridionale finché sarà necessario per proteggere le comunità del nord".

La strategia di sicurezza nel Libano meridionale

La permanenza delle forze israeliane nel sud del Libano è motivata dalla necessità di proteggere le aree di confine da attacchi e minacce di Hezbollah. La regione è caratterizzata da tensione persistente, con continui scambi di accuse e operazioni militari lungo il confine. Netanyahu ha enfatizzato che qualsiasi aggressione contro Israele riceverà una risposta decisa e severa, ribadendo che la salvaguardia delle comunità israeliane è priorità assoluta del governo.

Il ruolo delle Forze di Difesa Israeliane

Le Idf, acronimo di Israel Defense Forces, sono l'esercito nazionale di Israele. Il loro compito è difendere lo Stato ebraico e proteggere la popolazione civile da minacce esterne. Le operazioni delle Idf nel sud del Libano si inseriscono in un quadro di sicurezza volto a prevenire infiltrazioni e a contrastare gli attacchi di Hezbollah, un gruppo armato sciita attivo nell’area. L’organizzazione delle Idf è articolata in tre principali branche: esercito di terra, aeronautica e marina, operanti sotto la direzione del Capo di Stato Maggiore, nominato dal governo israeliano.