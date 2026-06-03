Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha recentemente minimizzato le presunte tensioni con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, affermando che, sebbene esistano occasionali “disaccordi tattici”, i due leader trovano sempre il modo di superarli. Questa dichiarazione, rilasciata il 3 giugno 2026 durante un'intervista a CNBC, mirava a placare le voci di una possibile frattura tra Israele e gli Stati Uniti, in particolare sulla delicata questione iraniana.

Netanyahu ha sottolineato il profondo accordo fondamentale con Trump sull'obiettivo primario di impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare e di rappresentare una minaccia per la sicurezza di Israele.

“A volte abbiamo, come accade nelle migliori famiglie, questi disaccordi tattici”, ha spiegato il premier israeliano con tono conciliante, aggiungendo: “Ma troviamo sempre il modo di appianarli, e lo facciamo come grandi amici”.

Divergenze operative e l'escalation in Libano

Le divergenze più evidenti tra i due leader sono emerse nelle strategie di risposta alle azioni dell'Iran e di Hezbollah. Negli ultimi mesi, Israele ha condotto intense operazioni militari nel sud del Libano contro Hezbollah, in risposta a colpi di fuoco provenienti dal gruppo. Netanyahu si è recato personalmente al confine settentrionale di Israele, esortando le truppe a proseguire con determinazione e annunciando attacchi aerei mirati su obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali della capitale libanese, Beirut.

Queste azioni hanno generato significative reazioni a livello internazionale e un massiccio esodo di cittadini libanesi dalle zone interessate. L'operazione israeliana ha avuto ripercussioni dirette anche sui negoziati indiretti tra Iran e Stati Uniti, portando alla loro sospensione. Preoccupato da una potenziale escalation incontrollata a Beirut, il presidente Trump ha prontamente contattato Netanyahu telefonicamente, chiedendogli esplicitamente di astenersi dal colpire la capitale libanese.

Il complesso rapporto tra Trump e Netanyahu

La relazione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu è storicamente complessa, caratterizzata da una lunga e stretta collaborazione, ma anche da periodi di marcata tensione.

In passato, Trump ha pubblicamente affermato la sua influenza sul premier israeliano, dichiarando che Netanyahu “farà tutto ciò che voglio che faccia”. In Israele, parte della stampa e diversi esponenti politici hanno aspramente criticato Netanyahu, sostenendo che Israele sia stato costretto ad accettare diversi cessate il fuoco (a Gaza, con l'Iran e in Libano) nonostante le proprie obiezioni iniziali.

Nonostante queste frizioni, entrambi i leader rimangono fermamente allineati sull'obiettivo strategico di impedire all'Iran di sviluppare un programma nucleare e di ridurre drasticamente il sostegno a gruppi militanti come Hezbollah e Hamas. Tuttavia, le metodologie differiscono: mentre Trump sembra propendere per una soluzione diplomatica, che potrebbe implicare compromessi, Netanyahu predilige mantenere una costante pressione militare per indebolire il governo iraniano e il suo programma missilistico, che ha colpito Israele durante il conflitto.

Questa stessa linea è applicata contro Hezbollah in Libano e Hamas a Gaza.

La cooperazione tra Stati Uniti e Israele, pur con divergenze tattiche e obiettivi a volte contrastanti (Trump cerca un accordo, Israele la propria sicurezza e l'indebolimento di Hezbollah), rimane un pilastro cruciale per la stabilità e la sicurezza regionale. Entrambe le parti si considerano indispensabili per la negoziazione di futuri accordi e per stabilire una sicurezza duratura, soprattutto per quanto riguarda il sostegno iraniano a gruppi alleati.