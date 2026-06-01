Il primo giugno 2026, in una giornata di significativi sviluppi politici in Israele, le opposizioni hanno espresso dure critiche nei confronti del primo ministro Benjamin Netanyahu. Al centro del dibattito, la gestione delle operazioni militari in Libano, ritenuta priva di una chiara strategia. Yair Golan, leader del partito 'Democratici', ha evidenziato su X la mancanza di direzione: “Non è un caso che, proprio nel giorno in cui la Knesset vota in prima lettura per il suo scioglimento, Netanyahu scelga di intensificare i combattimenti in Libano senza un obiettivo politico, senza una strategia di uscita e senza un orizzonte che garantisca la sicurezza degli abitanti del nord”.

Le Voci dell'Opposizione e la Crisi di Leadership

Le contestazioni a Netanyahu non provengono solo dal centro-sinistra. Anche l’opposizione di destra, guidata da Avigdor Lieberman, leader di 'Israel Beiteinu', ha espresso il proprio dissenso. Durante la convention di Ynet, Lieberman ha accusato il governo di “legare le mani ai soldati dell’IDF in Libano”, sottolineando la necessità di una leadership proattiva: “Israele ha bisogno di un leader che prevenga i disastri e non che reagisca ad essi. Con me, il 7 ottobre non sarebbe mai accaduto”.

Sviluppi Politici e Intensificazione Militare

Contemporaneamente alle crescenti tensioni politiche, la giornata è stata segnata da un importante sviluppo istituzionale: la commissione competente ha approvato il testo per lo scioglimento anticipato della Knesset.

L'iter legislativo prevede ancora tre passaggi in plenaria prima della sua eventuale ratifica definitiva.

Parallelamente, sul fronte militare, il primo ministro Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno impartito l'ordine all'IDF, nella mattinata del primo giugno 2026, di riprendere pesanti attacchi contro il fortino di Hezbollah nel sobborgo Dahiyeh di Beirut. Questa decisione è stata una risposta diretta all’escalation degli attacchi missilistici condotti da Hezbollah contro i civili israeliani nel nord del Paese.

Nel contesto di questi scontri intensificati, Hezbollah ha aumentato il lancio di droni verso il nord di Israele. Le forze dell’IDF, dal canto loro, hanno consolidato il controllo su posizioni strategiche cruciali, tra cui Beaufort Ridge e la zona del Wadi al‑Saluki, situata oltre il fiume Litani.

L’intera regione è immersa in un clima di profonda tensione, mentre il dibattito politico interno in Israele continua a infiammarsi riguardo alle strategie di sicurezza nazionale e alla gestione complessiva del conflitto.