L'ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Alexey Paramonov, ha categoricamente respinto le accuse mosse contro la Russia da alcune istituzioni italiane, da lui definite "alti colli romani". La dichiarazione, rilasciata il 10 giugno 2026, qualifica tali affermazioni come "palesi falsità", in risposta a recenti posizioni espresse da esponenti istituzionali italiani.

Paramonov ha enfaticamente sottolineato l'infondatezza delle accuse rivolte alla Federazione Russa, riaffermando la posizione ufficiale del suo Paese riguardo ai rapporti bilaterali con l'Italia.

L'ambasciatore ha dichiarato testualmente: "Alti colli romani ci accusano, ma sono palesi falsità". Non sono stati forniti dettagli specifici sulle precise accuse a cui si riferiva la sua dichiarazione, mantenendo un tono generale ma fermo.

Le dichiarazioni dell'ambasciatore russo

Nel suo intervento, Alexey Paramonov ha ribadito che la Federazione Russa respinge con decisione ogni accusa priva di un supporto di prove concrete. Ha altresì evidenziato che la Russia mantiene una postura di dialogo aperto con le autorità italiane, sebbene insista sulla necessità che le relazioni internazionali siano fondate su fatti verificabili e non su affermazioni non verificate o speculazioni.

Contesto diplomatico e relazioni bilaterali

L'Ambasciata della Federazione Russa in Italia opera come rappresentanza ufficiale del governo russo sul territorio italiano, con la missione di gestire le relazioni diplomatiche tra i due Stati. Situata a Roma, l'ambasciata svolge funzioni cruciali, tra cui la rappresentanza degli interessi russi, la tutela dei cittadini russi residenti o in transito e la promozione attiva delle relazioni culturali ed economiche tra Russia e Italia. La missione diplomatica è inoltre incaricata di diffondere informazioni ufficiali sulle posizioni del governo russo in merito a questioni di politica internazionale e bilaterale.

Le relazioni tra Italia e Russia vantano una storia consolidata di cooperazione diplomatica, economica e culturale, gestita attraverso i canali istituzionali delle rispettive ambasciate e consolati.

L'ambasciata russa in Italia riveste un ruolo di primaria importanza nel mantenimento e nello sviluppo di questi rapporti, fungendo da ponte per il dialogo tra i governi e le società civili di entrambi i Paesi, contribuendo a una comprensione reciproca e alla stabilità delle relazioni bilaterali.