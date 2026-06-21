Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha ribadito con fermezza che Teheran non persegue l'obiettivo di dotarsi di armi nucleari, pur mantenendo irrinunciabile il proprio diritto all'arricchimento dell'uranio. Questa posizione è stata espressa il 21 giugno 2026, da Teheran, poco prima dell'inizio dei cruciali negoziati in Svizzera tra le delegazioni iraniane e statunitensi. Pezeshkian ha chiarito che la richiesta degli Stati Uniti, volta a impedire la costruzione di una bomba atomica da parte dell'Iran, non rappresenta una novità e che il Paese è pronto a formalizzare per iscritto tale intenzione.

Ha però sottolineato con decisione: "Non rinunceremo al nostro diritto all'arricchimento, e l'altra parte non avrà altra scelta che accettarlo".

La posizione iraniana e il contesto internazionale

Il presidente Pezeshkian ha enfatizzato la disponibilità dell'Iran a fornire garanzie scritte riguardo la non proliferazione di armi nucleari, ribadendo al contempo la volontà di proseguire con il programma di arricchimento dell'uranio. In un contesto di crescente tensione internazionale, ha dichiarato: "Non abbiamo paura della guerra, ma non è nell'interesse di nessuno". Pezeshkian ha inoltre previsto che il premier israeliano Benyamin Netanyahu "sarà il primo a essere insoddisfatto dei negoziati" in Svizzera, suggerendo le complessità e le resistenze attese.

I colloqui in Svizzera: obiettivi e scambi

I colloqui tra Stati Uniti e Iran si stanno svolgendo nel suggestivo resort alpino di Bürgenstock, in Svizzera, con la partecipazione del Vice Presidente statunitense JD Vance. L'obiettivo primario degli USA è ottenere dall'Iran l'autorizzazione per gli ispettori delle Nazioni Unite a condurre verifiche sui siti nucleari iraniani. È noto che alcuni di questi siti sono stati in passato oggetto di bombardamenti da parte di Israele e degli Stati Uniti. In cambio di tali ispezioni, gli USA si sono dichiarati disposti a sbloccare una parte significativa dei fondi iraniani congelati. Tra questi, spicca un conto da 6 miliardi di dollari depositato in Qatar, specificamente destinato all'acquisto di beni umanitari, un gesto che mira a facilitare l'accordo.

Coinvolgimento regionale e potenziali ostacoli

Il Pakistan è attivamente coinvolto nei negoziati, con il Primo Ministro Shehbaz Sharif e il Capo di Stato Maggiore, Generale Asim Munir, che hanno espresso il loro pieno sostegno agli accordi tra Iran e Stati Uniti, evidenziando l'importanza regionale della stabilità. Tuttavia, un rapporto di intelligence statunitense mette in guardia sulla possibilità che il premier israeliano Benjamin Netanyahu possa tentare di destabilizzare i colloqui. Questa potenziale interferenza sarebbe motivata da pressioni interne legate alla complessa situazione in Libano. Parallelamente, il Comando Militare Congiunto Iraniano ha rilanciato la minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz.

Tale azione verrebbe intrapresa in risposta alle continue azioni militari israeliane in Libano e a quella che viene definita la "cattiva fede" dimostrata dalla Casa Bianca, aggiungendo un ulteriore elemento di tensione al già delicato quadro diplomatico.