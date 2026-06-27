Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha presenziato il 27 giugno 2026 a un significativo incontro a Napoli, dove ha posto l'accento sui principi cardine dell'attuale esecutivo. Presso la sede della Prefettura partenopea, il ministro ha sottolineato come la sicurezza e una buona politica costituiscano i pilastri e i principali punti di forza dell'azione di governo. L'evento ha riunito rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine per un confronto su queste tematiche cruciali.

Sicurezza: fondamento della fiducia civica

Nel suo intervento, Piantedosi ha evidenziato la sicurezza quale elemento centrale e irrinunciabile dell'agenda governativa.

Ha rimarcato il ruolo essenziale delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali, il cui impegno congiunto garantisce la tranquillità dei cittadini e rafforza il tessuto sociale. Questo lavoro, ha spiegato il ministro, è la base per la fiducia della popolazione nelle istituzioni. Piantedosi ha dichiarato: «La sicurezza è un valore imprescindibile su cui si fonda la fiducia dei cittadini nelle istituzioni», evidenziando la diretta correlazione tra un ambiente sicuro e la stabilità sociale.

Buona politica: sinergia e risposte concrete

Accanto alla sicurezza, il ministro Piantedosi ha dedicato attenzione alla buona politica, intesa come approccio proattivo e responsabile. Ha sottolineato che una politica efficace si manifesta nell'ascolto delle esigenze territoriali e nella costante collaborazione tra le diverse realtà istituzionali.

La sinergia tra Governo, enti locali e forze dell'ordine è cruciale per affrontare le sfide legate alla sicurezza e al benessere della comunità. «La buona politica si misura dalla capacità di rispondere concretamente ai bisogni delle persone», ha affermato il ministro, evidenziando l'importanza di tradurre le intenzioni in azioni tangibili e risultati misurabili.

L'incontro a Napoli ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulle strategie per rafforzare il sistema di sicurezza e promuovere una gestione efficace delle politiche pubbliche, in linea con gli obiettivi dell'attuale esecutivo.