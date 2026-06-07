Il 7 giugno 2026, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha intrapreso una significativa visita istituzionale in alcuni dei Comuni della provincia partenopea chiamati alle urne per il turno di ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. Nel corso del pomeriggio, il prefetto ha fatto tappa dapprima a Frattamaggiore e successivamente a Casalnuovo, due località cruciali in questa fase elettorale. In entrambi i centri, ha avuto modo di verificare personalmente che le operazioni di voto presso i seggi si stessero svolgendo con la massima regolarità, un aspetto fondamentale per la trasparenza del processo democratico.

Durante queste importanti tappe, Michele di Bari ha voluto incontrare direttamente i presidenti e gli addetti ai seggi, rivolgendo loro un sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrati. Il suo apprezzamento è stato esteso anche agli uomini e alle donne delle forze dell’ordine, il cui lavoro è indispensabile per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante l’intera giornata elettorale. La visita del prefetto non si è conclusa nel pomeriggio: in serata, infatti, era già in programma la prosecuzione del suo giro di monitoraggio in altri Comuni del vasto territorio napoletano. Questa attenzione non è una novità, poiché già in occasione del primo turno elettorale, il prefetto aveva visitato diversi centri della provincia, seguendo da vicino tutte le fasi delle consultazioni.

I ballottaggi decisivi nei Comuni campani

Le elezioni comunali 2026 in Campania rappresentano un momento cruciale per la governance locale, con l’apertura delle urne fissata per i giorni 7 e 8 giugno. In questa tornata di ballottaggi, dieci Comuni campani sono chiamati a scegliere i loro primi cittadini. La geografia delle sfide si articola in sei contese nell’area metropolitana di Napoli, tre nella provincia di Salerno e un’unica sfida nel Casertano. Tra questi, Casalnuovo di Napoli, uno dei Comuni sotto la diretta osservazione del prefetto, si distingue per la competizione particolarmente accesa tra Nicoletta Romano, esponente del centrodestra, e Giovanni Nappi, candidato del centrosinistra.

Il clima della campagna elettorale in questo comune ha generato un notevole interesse, evidenziando la posta in gioco.

Anche Frattamaggiore, altra località visitata dal prefetto, è al centro di una sfida elettorale molto sentita. Qui, il confronto è tra Luigi Del Prete, sostenuto dal centrosinistra, e Pasquale Del Prete, candidato civico, i quali al primo turno sono stati separati da un margine estremamente ridotto, di soli circa 300 voti. Questa vicinanza numerica preannuncia un ballottaggio dall’esito incerto e combattuto. In tutti i centri coinvolti in questa seconda tornata di votazioni, è fondamentale sottolineare che le operazioni di voto si sono svolte regolarmente, grazie anche al costante supporto delle forze dell’ordine e alla puntuale supervisione delle autorità preposte, elementi chiave per la salvaguardia della democrazia locale.

Il ruolo centrale della Prefettura di Napoli nel processo elettorale

La Prefettura di Napoli riveste un ruolo di primaria importanza nel garantire la correttezza e la trasparenza delle consultazioni elettorali. La sua funzione di coordinamento e vigilanza è essenziale per assicurare che tutte le procedure vengano rispettate scrupolosamente e che la regolarità delle operazioni di voto sia mantenuta in ogni fase. In particolare, in occasione di questi ballottaggi, la presenza attiva del prefetto Michele di Bari presso i seggi non è solo un atto formale, ma un chiaro segnale di attenzione istituzionale. Questo gesto sottolinea l’importanza attribuita alla trasparenza e alla sicurezza dell’intero processo elettorale nei Comuni della provincia, elementi cardine per la fiducia dei cittadini.

Il monitoraggio diretto delle operazioni che si svolgono ai seggi, unito a un costante dialogo con i responsabili delle procedure elettorali, costituisce una parte integrante e fondamentale delle attività svolte dalla Prefettura. Tali azioni sono orientate a un obiettivo primario: garantire il corretto svolgimento di tutte le consultazioni e, soprattutto, tutelare la libera espressione del voto da parte di ogni cittadino. Questo impegno assicura che il risultato finale rifletta in modo autentico la volontà popolare, consolidando i principi democratici a livello locale.