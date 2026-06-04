Il movimento 'Progetto Civico Italia', promosso dall'assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma Alessandro Onorato, ha preso piede anche a Caserta. L'annuncio, dato il 4 giugno 2026, segna l'espansione del movimento nel territorio campano. Coordinatore provinciale è Enzo Iodice, ex sindaco di Santa Maria Capua Vetere e dirigente dell'Asl di Caserta.

In provincia di Caserta, sono già stati costituiti cinquanta comitati di 'Progetto Civico Italia', evidenziando una rapida diffusione. Il 12 luglio a Roma si terrà l'assemblea nazionale dei comitati, un appuntamento cruciale per la sua trasformazione in un soggetto politico organizzato e strutturato a livello nazionale.

Visione e Posizionamento

Enzo Iodice ha chiarito che 'Progetto Civico Italia' nasce come progetto civico per diventare un partito. Ha specificato che, nel contesto casertano, il partito si collocherà esclusivamente nel campo progressista, rifiutando di essere uno spazio per il potere locale. Iodice ha definito il movimento un "partito del fare", distanziandosi da "ideologismi esasperati". Ha enfatizzato che i bisogni delle comunità – servizi, salute, lavoro, sicurezza, ambiente, dignità dei territori – trascendono le distinzioni politiche, focalizzandosi sulla vita quotidiana.

La presentazione del percorso territoriale si è svolta all'Hotel Europa di Caserta. Il movimento, saldamente nel campo progressista, mira a coinvolgere cittadini e amministratori su temi concreti e legati alle esigenze quotidiane.

Struttura e Obiettivi Futuri

I cinquanta comitati costituiti in provincia di Caserta sono uno sviluppo significativo. L'assemblea nazionale del 12 luglio a Roma sarà determinante per definire la struttura organizzativa e consolidare 'Progetto Civico Italia' come un soggetto politico strutturato, con presenza locale e nazionale. La sua missione si basa su una partecipazione civica ampia e su una proposta politica che risponda ai bisogni reali delle comunità, offrendo un'alternativa attenta a servizi, salute, lavoro e ambiente, senza schemi ideologici rigidi.