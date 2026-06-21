Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato che la fase legata all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può considerarsi definitivamente conclusa. Secondo Salvini, è giunto il momento cruciale di ristabilire e rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti, superando le dinamiche del passato recente. Queste importanti dichiarazioni sono state rilasciate il 21 giugno 2026, evidenziando la volontà di proiettare i rapporti bilaterali verso una nuova era di cooperazione.

Salvini ha chiarito che la "parentesi Trump" rappresenta ormai una pagina voltata, e che l'obiettivo primario deve essere quello di intensificare il dialogo e la cooperazione con l'attuale amministrazione americana.

"Ora si torni a lavorare insieme", ha affermato con decisione, sottolineando la necessità impellente di accantonare le divergenze passate per concentrarsi su una partnership costruttiva e reciprocamente vantaggiosa. Questa visione mira a consolidare i legami transatlantici su basi rinnovate.

Il Contesto Politico e le Dichiarazioni di Salvini

Nel corso del suo intervento, il vicepremier ha ribadito con forza che la relazione tra Italia e Stati Uniti è di importanza strategica e fondamentale. Essa è indispensabile per affrontare congiuntamente le complesse sfide internazionali contemporanee e per garantire la sicurezza, la stabilità e la prosperità di entrambi i Paesi. La chiusura della "parentesi Trump" viene quindi presentata come un momento di svolta significativo, propizio per rilanciare con vigore il dialogo istituzionale e politico con Washington.

Salvini ha ulteriormente specificato che la cooperazione tra le due nazioni deve essere saldamente ancorata su interessi comuni e condivisi. Tra questi, ha elencato la lotta al terrorismo internazionale, la gestione coordinata delle crisi globali e la promozione degli scambi economici e commerciali, elementi vitali per la crescita reciproca. Ha inoltre enfaticamente evidenziato che il rafforzamento dei rapporti transatlantici costituisce una priorità assoluta per l'attuale governo italiano, in un'ottica di politica estera proattiva.

Il Ruolo Strategico degli Stati Uniti

Gli Stati Uniti mantengono un ruolo centrale e insostituibile nella politica internazionale. L'amministrazione statunitense continua a coltivare relazioni diplomatiche solide e di cooperazione profonda con numerosi Paesi, tra cui l'Italia, e partecipa attivamente a iniziative multilaterali di vasta portata.

Queste iniziative spaziano dalla sicurezza globale all'economia mondiale e alla promozione dei diritti umani, dimostrando un impegno costante sul fronte internazionale.

La collaborazione tra Italia e Stati Uniti si estende in molteplici settori chiave. Tra i più rilevanti figurano la difesa comune, la ricerca scientifica e tecnologica, il settore energetico e la lotta congiunta alla criminalità organizzata. Entrambi i Paesi sono membri attivi di prestigiose organizzazioni internazionali come la NATO e il G7, e condividono l'obiettivo strategico di promuovere la stabilità globale attraverso un dialogo costante e una cooperazione bilaterale sempre più stretta e produttiva.