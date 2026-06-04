La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso dispiacere per la decisione di Pina Picierno di lasciare il partito. A margine di un evento a Roma, Schlein ha commentato: «Sono molto dispiaciuta e lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. Noi continueremo a lavorare per un Pd plurale, inclusivo, e naturalmente senza rinunciare al mandato chiaro che abbiamo avuto per una linea chiara e progressista, però sempre con cura e attenzione al suo pluralismo che è un valore».

La posizione di Schlein sull'addio di Picierno

Elly Schlein ha precisato di non condividere la lettura del Partito Democratico fornita da Pina Picierno.

«Non condivido questa lettura del Partito Democratico di oggi», ha affermato la segretaria, ribadendo l'impegno del partito a mantenere la propria identità.

Il Pd, ha ribadito Schlein, «continuerà ad essere plurale ed inclusivo, avere cura delle sue diverse culture politiche, sensibilità e esprimere una linea chiara sui fondamentali costituzionali che dobbiamo attuare fino in fondo».

Il contesto del Partito Democratico

Il Partito Democratico, nato nel 2007 dalla fusione di diverse forze progressiste e riformiste, è una delle principali realtà politiche italiane. La sua struttura interna valorizza il pluralismo e le diverse culture politiche, come ribadito dalla segretaria Schlein. Il Pd si propone di rappresentare un'ampia area dell'elettorato, promuovendo politiche sociali, diritti civili e una linea progressista in coerenza con i principi costituzionali.

L'uscita di Pina Picierno rappresenta un episodio significativo nella vita interna del partito, ma la segretaria ha riaffermato la volontà di proseguire nel percorso di inclusione e pluralismo, elementi centrali nell'identità del Partito Democratico.