In occasione del 2 giugno, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha commemorato l'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica Italiana. Schlein ha evidenziato come questa data cruciale rappresenti il momento in cui l'Italia, superando gli orrori della guerra, del fascismo e la negazione delle libertà fondamentali, scelse di intraprendere un percorso nuovo e decisivo per la propria storia.

Il significato storico del voto del 1946

La segretaria del Pd ha sottolineato che il 2 giugno 1946 fu una giornata epocale, in cui donne e uomini italiani si recarono alle urne, dando vita a una svolta democratica che avrebbe trasformato per sempre il Paese.

Un aspetto di fondamentale importanza, rimarcato da Schlein, è che si trattò del primo voto delle donne, un evento che sottolinea il ruolo centrale della partecipazione femminile nel processo di liberazione e nella costruzione di un'Italia basata sui principi di partecipazione, giustizia sociale, eguaglianza e libertà per tutti.

Dalla Repubblica alla Costituzione: un impegno attuale

Schlein ha collegato profondamente il significato di quella scelta storica al valore intrinseco della Liberazione, affermando che "da quel voto nasce la Repubblica, e da quella speranza prende poi forma la Costituzione, che ancora oggi è il fondamento più alto della nostra convivenza democratica". La leader del Partito Democratico ha ribadito con forza che celebrare il 2 giugno non si limita a un semplice ricordo di una data cardine della storia italiana.

Al contrario, implica l'assunzione di una piena responsabilità nel presente: quella di attuare integralmente i principi della Costituzione, rendendoli vivi e operativi in ogni decisione quotidiana e garantendone l'applicazione universale. Ha inoltre enfatizzato l'urgenza di contrastare ogni tentativo di arretramento democratico e di fornire risposte concrete ed efficaci per ridurre le disuguaglianze e combattere le ingiustizie sociali.

La Festa della Repubblica: un simbolo nazionale

La Festa della Repubblica, celebrata annualmente il 2 giugno, commemora il referendum istituzionale del 1946. In quell'occasione, la popolazione italiana fu chiamata a esprimere la propria preferenza tra monarchia e repubblica, segnando una svolta storica per la nazione.

Questo evento portò alla definitiva nascita della Repubblica Italiana e alla successiva elaborazione e promulgazione della Costituzione. La giornata è riconosciuta come festa nazionale e viene solennemente commemorata con cerimonie ufficiali in tutto il territorio italiano, riaffermando i valori fondanti della democrazia e della libertà.