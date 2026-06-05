L'ultimo aggiornamento della Supermedia AGI/Youtrend mette in luce dinamiche decisamente movimentate all'interno del panorama politico italiano, mostrando uno smottamento significativo che penalizza la coalizione di governo. Il partito di Giorgia Meloni si conferma stabile, mentre arretra quello di Schlein. Buono il dato del M5s, continua il buon momento per il nuovo partito di Vannacci.
Cala il centrodestra, sale il M5s
Nelle ultime due settimane, infatti, l'area del centrodestra fa registrare un arretramento complessivo dello 0,8% (-0,8%), posizionandosi al 44,1% delle preferenze.
Questo calo va principalmente a vantaggio dell'avanzata di Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci, che mette a segno una crescita dello 0,7% (+0,7%) e si attesta al 4,3% delle intenzioni di voto.
Guardando ai rapporti di forza complessivi espressi dalla Supermedia per il 2026, il Campo Largo si trova ora in vantaggio di un punto esatto sulla coalizione di maggioranza, pur avendo subito una minima flessione dello 0,1% (-0,1%) che lo porta al 45,1%.
All'interno delle singole forze politiche emergono cambiamenti altrettanto netti, a partire da Fratelli d'Italia che si conferma saldamente in vetta al panorama nazionale rimanendo stabile al 28,2%. Al contrario, si assiste a una frenata del Partito Democratico al Nazareno, che cede lo 0,4% (-0,4%) scendendo al 21,8% delle preferenze.
Lega e Forza Italia in calo
Per quanto riguarda le altre forze di governo, in questo sondaggio ottimo dato per il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che realizza una rimonta importante crescendo dello 0,5% (+0,5%) e tocccando quota 13,0%.
Forza Italia cala leggermente dello 0,1% (-0,1%) posizionandosi all'8,2 %, mentre la contrazione più marcata si osserva nella Lega, che perde lo 0,4% (-0,4%) nelle ultime due settimane e scivola al 6,7%.
Subito dietro si posiziona l'Alleanza Verdi-Sinistra che sale al 6,6% grazie a un incremento dello 0,1% (+0,1%). Nella parte bassa della classifica delle intenzioni di voto, Azione resta stabile al 3,0%, mentre si registrano lievi flessioni dello 0,1% (-0,1%) per Italia Viva, che si attesta al 2,4%, per +Europa, che scende all'1,4%, e per Noi Moderati, che si ferma all'1,1%.