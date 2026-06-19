Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ufficialmente annunciato l'annullamento della sua visita ufficiale negli Stati Uniti, originariamente programmata per i giorni 21 e 22 giugno 2026. La decisione, comunicata nella mattinata del 19 giugno tramite un messaggio diffuso sulla piattaforma X, giunge in risposta a quelle che sono state definite dichiarazioni offensive da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tajani ha espresso con fermezza la sua posizione, affermando: “Le gravi e offensive parole del presidente Trump nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l'Italia.

Per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”. Questo gesto diplomatico sottolinea la profonda irritazione del governo italiano di fronte alle affermazioni del leader statunitense.

Le affermazioni di Trump e la replica italiana

Le dichiarazioni di Tajani si inseriscono in un contesto di crescente tensione diplomatica tra Roma e Washington, esacerbata dalle recenti affermazioni di Donald Trump riguardo al ruolo dell'Europa e, in particolare, dell'Italia nel conflitto con l'Iran. Durante una conversazione telefonica trasmessa nel corso del programma televisivo "Omnibus" su La7, l'ex presidente statunitense aveva categoricamente dichiarato che il G7 e l'Europa erano stati “irrilevanti” e che gli Stati Uniti avevano conseguito la vittoria nella guerra contro l'Iran in totale autonomia, senza alcun supporto dagli alleati europei.

Trump aveva infatti asserito: “Abbiamo vinto la guerra. Non avevamo bisogno del loro aiuto”.

La risposta di Tajani non si è fatta attendere. Intervenendo a margine di una conferenza dei consoli italiani, tenutasi presso la sede del ministero degli Esteri a Roma, il vicepremier ha chiarito la posizione italiana. “Non è stata una guerra a cui abbiamo partecipato, né dovevamo parteciparvi”, ha affermato Tajani, sottolineando la distinzione del ruolo italiano. Ha poi aggiunto: “Stiamo facendo la nostra parte. L'Europa è presente, e l'Italia è presente per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso. Siamo presenti, facciamo la nostra parte, ma non siamo stati, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran”.

Queste parole ribadiscono l'impegno italiano in scenari internazionali, pur mantenendo una chiara linea di non belligeranza diretta.

Il quadro diplomatico e le implicazioni

Le affermazioni del presidente Trump si inseriscono in un quadro diplomatico in rapida evoluzione. Solo il giorno precedente, Trump aveva ventilato la possibilità di sferrare nuovi e “molto duri” attacchi contro l'Iran, salvo poi ritrattare, annunciando la cancellazione di tali operazioni in virtù di un presunto “grande accordo” raggiunto con la controparte iraniana. Tuttavia, questa versione è stata prontamente smentita dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, il quale ha etichettato le notizie di un'intesa come “speculative”, precisando che “nulla è stato finalizzato” e che le trattative erano ancora in corso.

In questo scenario complesso, l'annullamento della visita del ministro Tajani negli Stati Uniti assume il valore di un segnale di protesta formale e inequivocabile da parte del governo italiano. La mossa evidenzia non solo la sensibilità delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, ma anche la ferma volontà dell'Italia di difendere la propria dignità e il proprio ruolo sulla scena internazionale ed europea, ribadendo l'importanza del rispetto reciproco tra alleati.