“Sono lieto di annunciare in anteprima a questo Parlamento che venerdì riapriranno i battenti della nostra ambasciata a Teheran e riapriranno anche gli uffici dell’Ice. La nostra ambasciatrice farà rientro nella capitale iraniana insieme a tutti i diplomatici e i funzionari del Ministero degli Esteri”.

Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il Question Time alla Camera, annunciando la riattivazione completa della presenza diplomatica italiana in Iran.

Il ritorno della missione diplomatica

La riapertura dell’ambasciata a Teheran segna il ripristino pieno della presenza istituzionale italiana nella capitale iraniana, dopo una fase di sospensione o riduzione delle attività.

Oltre alla sede diplomatica, torneranno operativi anche gli uffici dell’ICE Agenzia, con il rientro di ambasciatrice, diplomatici e funzionari del Ministero degli Esteri.

Un segnale politico ed economico

La decisione annunciata in Parlamento si inserisce in un quadro di ripresa dei canali istituzionali e commerciali tra Italia e Iran, attraverso la riattivazione delle strutture dedicate alla diplomazia e alla promozione economica.