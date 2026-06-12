Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto con fermezza alle recenti dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Quest'ultimo aveva sostenuto che l'Europa fosse stata irrilevante e che gli Stati Uniti avessero vinto la guerra da soli. Tajani ha chiarito la posizione italiana e, più in generale, quella europea, affermando: “Trump dice che l'Europa è stata irrilevante e che gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli? Non era una guerra a cui abbiamo partecipato e non dovevamo partecipare. Noi facciamo la nostra parte.

L'Europa è presente e l'Italia è presente per garantire il traffico marittimo nel Mar Rosso. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran”. La dichiarazione è stata rilasciata dal ministro a margine della conferenza dei Consoli italiani, tenutasi presso la Farnesina, a Roma, il 12 giugno 2026.

La posizione italiana e il ruolo europeo per la sicurezza marittima

Tajani ha sottolineato con decisione che l'Italia e l'Unione Europea sono pienamente impegnate a garantire la sicurezza delle rotte marittime nel cruciale Mar Rosso. Ha, tuttavia, precisato che tale impegno non si traduce in una partecipazione a conflitti armati diretti contro l'Iran.

Il ministro ha evidenziato come la presenza italiana nella regione sia specificamente finalizzata a tutelare il traffico commerciale e a rispettare gli impegni internazionali assunti, mantenendosi costantemente senza coinvolgimenti diretti in operazioni di guerra. Questa strategia riflette una chiara distinzione tra la salvaguardia degli interessi economici e la partecipazione attiva a scenari bellici, riaffermando un approccio prudente e mirato.

Lealtà alleata e i limiti della partecipazione a conflitti

In un contesto più ampio, che riguarda le relazioni transatlantiche e gli impegni della Nato, il ministro Tajani aveva già avuto modo di ribadire in precedenti occasioni la ferma posizione italiana.

“Noi siamo alleati seri, fedeli, credibili, soprattutto leali ma questa non è la nostra guerra, non intendiamo partecipare a questa guerra”, aveva dichiarato. Il ministro ha ricordato il ruolo attivo e costante dell'Italia in diverse aree di crisi, svolto nell'ambito delle missioni Nato e di altre iniziative internazionali. In queste circostanze, l'Italia ha sempre dimostrato di difendere i valori dell’Occidente e di rispettare scrupolosamente gli accordi presi. A tal proposito, ha citato l'operato e il coraggio dei militari italiani in Afghanistan e in Libano come prova della serietà e lealtà del Paese. Tajani ha rimarcato che la lealtà dell'Italia verso i suoi alleati rimane un pilastro inamovibile della politica estera, ma ha altresì specificato che la partecipazione a conflitti non previsti dagli accordi internazionali non è contemplata dalla strategia diplomatica e militare italiana.

La posizione del Paese si inserisce, dunque, in un quadro di stretta collaborazione con gli alleati occidentali, ma con un chiaro limite rispetto al coinvolgimento diretto in conflitti che non riguardino direttamente la sicurezza nazionale o gli impegni assunti in sede Nato o delle Nazioni Unite.