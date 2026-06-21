Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha definito "incomprensibile" il comportamento di Donald Trump, ma ha fermamente sottolineato che i rapporti tra Italia e Stati Uniti rimangono solidi e continueranno. Questa posizione è stata espressa in risposta alle recenti dichiarazioni dell'ex presidente statunitense, con Tajani che ha chiarito come le relazioni bilaterali non siano in discussione, evidenziando la loro importanza strategica e resilienza.

Stabilità delle relazioni Italia-Stati Uniti

Nelle sue dichiarazioni, Antonio Tajani ha ribadito: "Trump è incomprensibile, ma i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e andranno avanti".

Il ministro ha così rafforzato il messaggio di continuità e fiducia reciproca. Ha sottolineato che, nonostante le posizioni espresse da Trump, il legame tra i due Paesi persiste con immutata forza. Tajani ha evidenziato come l'Italia consideri questo rapporto non solo fondamentale dal punto di vista politico, ma anche cruciale per l'economia, riconoscendo gli Stati Uniti come un partner imprescindibile per la cooperazione internazionale.

Il ruolo del Ministero degli Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale svolge un ruolo centrale nella gestione delle relazioni internazionali dell'Italia, inclusi i rapporti con gli Stati Uniti. L'obiettivo principale del Ministero è promuovere gli interessi italiani nel mondo, garantendo la sicurezza dei cittadini e sostenendo la cooperazione economica, culturale e scientifica con i Paesi partner.

La posizione di Tajani si inserisce nelle attività diplomatiche che il Ministero porta avanti per rafforzare i legami con gli Stati Uniti, considerati un alleato strategico per l'Italia. Le relazioni tra i due Paesi si basano su una collaborazione consolidata in vari settori, tra cui difesa, commercio e ricerca scientifica, contribuendo alla stabilità globale.