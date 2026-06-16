Donald Trump ha dichiarato che "La Russia deve fare un accordo" dopo aver incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del G7 di Evian. L'ex presidente degli Stati Uniti ha aggiunto: "Farò tutto ciò che è in mio potere". Le affermazioni sono giunte al termine di un colloquio che Trump ha definito "molto buono" con Zelensky, sottolineando l'importanza di una soluzione diplomatica al conflitto tra Russia e Ucraina.

Le dichiarazioni di Trump dopo il G7

Le parole di Trump sono state pronunciate al vertice del G7 a Evian, in Francia. Durante l'incontro, Trump ha ribadito la necessità che Mosca raggiunga un accordo per porre fine alle ostilità.

Il colloquio con Zelensky è stato descritto come positivo e costruttivo, anche se non sono stati forniti dettagli su proposte concrete o piani di pace specifici. Trump ha sottolineato il proprio impegno personale per favorire una soluzione.

Contesto internazionale e posizione degli Stati Uniti

Il vertice del G7 rappresenta un momento chiave per il confronto tra i leader mondiali sulle crisi internazionali. La posizione espressa da Trump si inserisce nel dibattito globale sulla pace tra Russia e Ucraina. Dal summit è emerso che la prosecuzione del conflitto è attribuita al fatto che Mosca non ha interrotto l'invasione iniziata. Le pressioni internazionali si concentrano sulla Russia affinché accetti una soluzione negoziata. Il ruolo degli Stati Uniti rimane centrale nel promuovere iniziative diplomatiche e nel sostenere l'Ucraina nel contesto multilaterale del G7.