Donald Trump ha annunciato che il nuovo accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran porterà "pace e sicurezza nell'intera regione". Il 15 giugno 2026, Trump ha dichiarato su Truth Social che, a differenza dei tentativi falliti di molti predecessori, i leader regionali hanno ora trovato un presidente capace di aiutarli a conseguire una pace reale. L'intesa, che segna la fine delle ostilità tra i due Paesi, sarà formalmente firmata venerdì in Svizzera, come anticipato dal primo ministro pakistano Shehbaz Sharif.

I termini dell'intesa tra Stati Uniti e Iran

L'accordo è stato finalizzato nonostante un recente attacco israeliano in Libano, un episodio che ha suscitato critiche sia dall'Iran sia dal presidente statunitense Trump. Sebbene i termini precisi non siano stati immediatamente divulgati, il patto prevede la "cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano". La bozza dell'accordo include inoltre la riapertura dello Stretto di Hormuz, la fine del blocco statunitense sui porti iraniani e l'estensione di un cessate il fuoco. La delicata questione del programma nucleare iraniano sarà oggetto di ulteriori negoziati, previsti nei sessanta giorni successivi alla firma.

Implicazioni e reazioni regionali all'accordo

In base all'intesa, gli Stati Uniti si sono impegnati a sbloccare 25 miliardi di dollari di asset iraniani congelati. In cambio, l'Iran ha assunto l'impegno a non produrre né acquisire armi nucleari e a mantenere lo status quo sul proprio programma nucleare fino al raggiungimento di un accordo definitivo. Questo include il mantenimento delle attuali condizioni, senza arricchimento dell'uranio o espansione delle strutture nucleari.

Israele, tuttavia, non figura tra le parti dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso una posizione divergente rispetto alle richieste statunitensi di limitare le azioni militari in Libano, ritenute necessarie per facilitare il raggiungimento dell'intesa. Il conflitto tra Israele e Hezbollah, gruppo sostenuto dall'Iran, si è riacceso a febbraio, in concomitanza con l'inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran.