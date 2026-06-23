Donald Trump si trova ad affrontare un nuovo e significativo calo nei sondaggi di gradimento, che evidenzia una crescente insoddisazione tra la popolazione statunitense. I dati più recenti, resi pubblici il 23 giugno 2026, rivelano che il tasso di approvazione per l'operato del presidente è sceso al 30%. Questa percentuale rappresenta un livello di consenso particolarmente basso, indicando una base di supporto sempre più ristretta.

Parallelamente, la quota di americani che esprimono una chiara disapprovazione per la sua gestione è salita al 66%.

Questo dato, che supera di gran lunga la percentuale di approvazione, sottolinea una profonda spaccatura nell'opinione pubblica e una diffusa critica verso le politiche e le azioni dell'attuale amministrazione. La rilevazione, condotta dall'American Research Group, fornisce un'istantanea chiara della percezione del presidente a livello nazionale.

Analisi del declino mensile del consenso

Il confronto con i risultati del mese precedente mette in luce una persistente tendenza al ribasso. L'ultimo sondaggio, infatti, registra un calo di un punto percentuale nel tasso di approvazione. Nel mese precedente, la percentuale di americani che esprimevano un giudizio positivo sull'operato di Donald Trump si attestava al 31%.

Contemporaneamente, la percentuale di cittadini che dichiaravano di non approvare il presidente era del 64%. Questo significa che, nell'arco di un solo mese, la disapprovazione è aumentata di due punti percentuali, passando dal 64% al 66%. Tale dinamica evidenzia una progressiva erosione della fiducia e un rafforzamento delle posizioni critiche, delineando un quadro politico sempre più complesso per l'attuale leadership.

Il ruolo dell'American Research Group nei sondaggi d'opinione

L'American Research Group si conferma un punto di riferimento autorevole nel campo dei sondaggi d'opinione pubblica negli Stati Uniti. Questo istituto è specializzato nella conduzione di indagini approfondite su una vasta gamma di tematiche, che spaziano dagli scenari politici alle dinamiche sociali ed economiche del paese.

Attraverso le sue rilevazioni, l'organizzazione fornisce dati essenziali e analisi dettagliate sulle tendenze dell'opinione pubblica americana. I sondaggi realizzati dall'American Research Group sono considerati uno strumento fondamentale da parte di media, analisti e osservatori politici per monitorare costantemente il livello di consenso dei principali leader e per interpretare le evoluzioni del dibattito pubblico nazionale. La loro metodologia rigorosa contribuisce a offrire una prospettiva affidabile sulle percezioni e le aspettative della popolazione.