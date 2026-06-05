Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti e candidato alle prossime elezioni presidenziali, ha espresso la sua disponibilità a incontrare la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, qualora si dovesse raggiungere un accordo tra i due Paesi. Questa dichiarazione, rilasciata il 4 giugno 2026 durante un'intervista, segna una potenziale apertura nel complesso panorama delle relazioni tra Washington e Teheran.

Durante l'intervista, Trump ha affermato in modo esplicito: "Se dovessimo trovare l'accordo, incontrerei la Guida Suprema dell'Iran". Tale affermazione suggerisce la possibilità di un dialogo diretto ad alto livello, un'eventualità significativa dopo anni di crescenti tensioni e l'imposizione di sanzioni reciproche.

L'ex presidente ha chiarito che un simile incontro sarebbe strettamente subordinato al conseguimento di un'intesa concreta e mutualmente vantaggiosa tra gli Stati Uniti e l'Iran.

La posizione di Trump e le condizioni per l'incontro

Trump ha ribadito che la sua disponibilità a un vertice con Ali Khamenei è condizionata unicamente al raggiungimento di un accordo che possa soddisfare le aspettative di entrambe le parti coinvolte. L'ex presidente ha inoltre sottolineato l'importanza di avviare negoziati efficaci, considerandoli essenziali per la salvaguardia della sicurezza e della stabilità internazionale. La sua posizione si inserisce in un quadro geopolitico delicato, dove i rapporti tra Stati Uniti e Iran sono caratterizzati da numerose questioni irrisolte.

Tra i dossier più rilevanti figurano il controverso programma nucleare iraniano e le severe sanzioni economiche imposte da Washington, elementi che hanno contribuito a mantenere un clima di confronto piuttosto che di cooperazione tra le due nazioni.

Il ruolo di Ali Khamenei, Guida Suprema dell'Iran

Ali Khamenei ricopre la carica di Guida Suprema della Repubblica Islamica dell'Iran dal 1989. In virtù di questa posizione, egli detiene la massima autorità politica e religiosa del Paese, esercitando un'influenza cruciale su tutte le decisioni di politica interna ed estera. La Guida Suprema viene designata dall'Assemblea degli Esperti e rimane in carica a vita, garantendo un controllo determinante su istituzioni chiave come il governo, l'esercito e la magistratura iraniana.

Il ruolo della Guida Suprema è stabilito dalla Costituzione iraniana e rappresenta l'istanza decisionale ultima in materia di politica estera e sicurezza nazionale. Ali Khamenei, successore del fondatore della Repubblica Islamica, Ruhollah Khomeini, ha guidato l'Iran attraverso periodi complessi, caratterizzati da significativi confronti con la comunità internazionale su diverse questioni strategiche.