L'ex presidente Donald Trump ha espresso una ferma critica nei confronti della recente decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, che ha confermato il principio dello ius soli. Il 30 giugno 2026, attraverso un post pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha definito la conferma della cittadinanza per diritto di nascita come «un male per il nostro Paese». L'ex capo di Stato ha lanciato un appello al Congresso, invitandolo ad agire con urgenza per modificare l'attuale normativa che regola l'acquisizione della cittadinanza.

Nel suo intervento, Trump ha chiarito che, a suo giudizio, non sarebbe necessario un emendamento costituzionale per riformare il sistema dello ius soli.

Ha dichiarato esplicitamente: «Il Congresso dovrebbe iniziare oggi stesso a lavorare per porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro Paese. Avranno il mio pieno e totale sostegno». Questa posizione di Trump si inserisce in un dibattito politico di lunga data e particolarmente acceso negli Stati Uniti, riguardante la concessione automatica della cittadinanza a chi nasce sul suolo americano.

La posizione di Trump e il contesto della decisione

La dichiarazione di Donald Trump giunge in seguito alla conferma, da parte della Corte Suprema, della validità della cittadinanza per diritto di nascita, un principio cardine sancito dal Quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Trump ha ribadito con forza la necessità di un intervento legislativo, sostenendo che il Congresso possiede l'autorità per modificare la normativa senza dover ricorrere a un complesso processo di emendamento costituzionale. Il tema dello ius soli è da tempo al centro di un'intensa discussione politica negli Stati Uniti, con posizioni marcatamente divergenti tra i vari schieramenti.

Il Quattordicesimo Emendamento e il principio dello Ius Soli

Il Quattordicesimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, ratificato nel lontano 1868, stabilisce in modo inequivocabile che «tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti, e soggette alla loro giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono».

Questo fondamentale principio, universalmente conosciuto come ius soli, garantisce l'attribuzione automatica della cittadinanza a chiunque venga alla luce sul territorio statunitense. La Corte Suprema ha, nel corso degli anni, più volte confermato e rafforzato l'interpretazione di questa norma costituzionale, ribadendo con fermezza che il diritto di cittadinanza per nascita è pienamente tutelato dalla Carta Costituzionale americana.