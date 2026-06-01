Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dall’Iran in merito a una presunta sospensione dei colloqui diplomatici tra i due Paesi. Questa affermazione è stata rilasciata da Trump nel corso di un’intervista esclusiva alla NBC, trasmessa il primo giugno 2026. Durante il colloquio, il presidente ha specificato che, qualora la notizia di una sospensione fosse confermata, la riterrebbe una mossa accettabile. Con una nota di pragmatismo, ha aggiunto: “Penso che abbiamo parlato troppo.

Un po’ di silenzio va bene”, suggerendo che una pausa nei dialoghi potrebbe non essere necessariamente negativa.

Le posizioni di Trump e il quadro generale dei negoziati

Le parole di Donald Trump si inseriscono in un contesto di persistente incertezza e tensione nei rapporti diplomatici tra Washington e Teheran. Il presidente ha ribadito con fermezza di non essere stato informato direttamente dalle autorità iraniane riguardo a un’interruzione dei negoziati in corso. In precedenza, Trump aveva espresso una visione ottimistica, dichiarando pubblicamente che “l’Iran vuole davvero raggiungere un accordo” e che tale intesa si sarebbe rivelata particolarmente vantaggiosa sia per gli Stati Uniti che per i loro alleati strategici.

Queste affermazioni giungono mentre, parallelamente, circolano notizie diffuse dall’agenzia Tasnim, considerata vicina ai Guardiani della Rivoluzione iraniani, che indicano una possibile sospensione dei negoziati da parte dell’Iran. Tale decisione sarebbe stata presa in risposta agli attacchi israeliani contro il Libano, complicando ulteriormente il già delicato quadro regionale.

La presunta sospensione iraniana e le critiche interne americane

Secondo quanto riportato dall’agenzia Tasnim, l’Iran avrebbe preso la decisione di interrompere i negoziati di pace con gli Stati Uniti fino a quando Israele non cesserà le proprie operazioni militari nel Libano. Questa condizione pone un ulteriore ostacolo al processo diplomatico.

Nel frattempo, sul fronte interno, Donald Trump ha rivolto dure critiche a esponenti politici statunitensi, sia del Partito Democratico che Repubblicano. Il presidente li ha accusati di manifestare un’“attitudine antipatriotica” e di ostacolare la sua gestione delle delicate trattative con la Repubblica Islamica. Nonostante queste frizioni interne e le notizie sulla sospensione, Trump ha comunque ribadito la sua convinzione riguardo alla ferma volontà dell’Iran di pervenire a un’intesa, evidenziando come l’obiettivo primario rimanga un accordo che sia concretamente favorevole agli interessi nazionali degli Stati Uniti e alla stabilità regionale.

La situazione attuale è dunque caratterizzata da una notevole ambiguità e da una mancanza di chiarezza ufficiale.

Le dichiarazioni appaiono contrastanti tra le parti coinvolte e e, al momento, non è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale diretta dall’Iran alla Casa Bianca che confermi l’effettiva sospensione dei colloqui. Questa assenza di conferma diretta mantiene alta la tensione e l’incertezza sul futuro delle relazioni diplomatiche.